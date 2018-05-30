HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Oğluyla yolun karşısına geçmek isteyen kadın otomobil altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 17:36 | Son Güncelleme

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında oğlu ile yolun karşısına geçmek isteyen anne Gonca Tekin (30) otomobilin altına kalarak can verdi.

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ(DHA) Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında oğlu ile yolun karşısına geçmek isteyen anne Gonca Tekin (30) otomobilin altına kalarak can verdi. Kaza, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Hasan Tahsin Bulvarı'nda üzerinde meydana geldi. Oğlu Ebubekir (5) ile yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca Tekir'e, plakası belirlenmeyen ve kaza sonrası kaçan Audi marka otomobil çarptı. Kazanın şiddeti ile havaya savrulan anne Gonca Tekir, yolun orta şeridinde seyreden 38 UC 968 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kaza anında arka taraftan seyreden 06 GA 9226 plakalı otomobil ise Gonca Tekir'e çarpmamak için refüje çıktı. Yaşanan kazada talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı oğlu Ebubekir ise ,Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan kaza sonrası kayıplara karışan otomobilin sürücüsünü bulmak için araştırma başlattı. Olay yerine gelen kazazede yakınları ise sinir krizi geçirdi.

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
DEAŞ şüphelisi üniversiteli serbest bırakıldıDEAŞ şüphelisi üniversiteli serbest bırakıldı
Evden 8 kamyon çöp çıktıEvden 8 kamyon çöp çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Miting meydanları kızıştı! Muharrem İnce, Erdoğan'ın açıklamalarını kalabalığa dinletti

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Muharrem İnce'den çok sert tepki: Sen kimsin!

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!

Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!

Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!

Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.