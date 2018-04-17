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Öğrenci kıyafetli hırsız kameralara yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 16:35 | Son Güncelleme

Gaziantep’te öğrenci kıyafeti ve malzemeleriyle apartmana giren bir çocuk, ayakkabı çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi Bahçeşehir sitesinde bir apartmana giren ve kimliği belirlenemeyen çocuk hırsız, girdiği binada bulunan ayakkabılardan gözüne kestirdiği modelleri çaldı.

Öğrenci kıyafetli hırsız kameralara yakalandı

Gaziantep’te öğrenci kıyafeti ve malzemeleriyle apartmana giren bir çocuk, ayakkabı çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi Bahçeşehir sitesinde bir apartmana giren ve kimliği belirlenemeyen çocuk hırsız, girdiği binada bulunan ayakkabılardan gözüne kestirdiği modelleri çaldı. Sırtındaki okul çantasıyla binaya giren ve yüzünü esofmanıyla kapatan çocuğun hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ayakkabıları eline alan çocuk, hızlıca binadan ayrılarak, kayıplara karıştı.
Mahalle sakinleri son dönemlerde hırsızlık olaylarının arttığını belirtirken, polis küçük hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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