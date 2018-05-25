Öğrenci servisi, kamyonetle çarpıştı: 5 öğrenci yaralı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kamyonetle çarpışan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 5 öğrenci yaralandı. Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Çakılharmanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Farklı ilkokullarda eğitim gören 13 öğrencinin bulunduğu, İsa Yalman yönetimindeki 42 C 1027 plakalı minibüs, kavşakta Bülent Yıldız yönetimindeki 42 FCV 04 plakalı kamyonetle çarpıştı. Minibüs çarpışmanın etkisiyle devrildi, kazada 5 öğrenci yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan öğrenciler ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan öğrenci servisi sürücüsü İsa Yalman ve kazadan yara almadan kurtulan kamyonet sürücüsü Bülent Yıldız, ifade için polis merkezine götürüldü. Soruşturma başlatıldı.
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