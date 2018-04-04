HABER

Öğrenci servisi markete daldı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 17:28 | Son Güncelleme

Adıyaman’da öğrencileri taşıyan servis minibüsünün bir otomobille çarpıştıktan sonra markete dalması sonucu 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K.

Adıyaman’da öğrencileri taşıyan servis minibüsünün bir otomobille çarpıştıktan sonra markete dalması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. (36) idaresindeki 02 S 0098 plakalı öğrenci servisiyle Zeynep S. idaresindeki 02 LD 779 plakalı otomobil, 3. Çevre Yolu üzerinde çarpıştı. İki aracın çarpışmasıyla öğrenci servisi hızını alamayarak yol kenarında bulunan bir markete daldı. Kazada servis sürücüsü Hüseyin K. ile markette alışveriş yapan Fatma Kılıçaslan (27) ve Ş.K. (2) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kaza yapan araçlar yoldan ve marketten kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındıAntalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı
Gökova Körfezi imara mı açılıyor?Gökova Körfezi imara mı açılıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Yunan siyasetçiden skandal açıklama: Ankara bu savaşı kazanamaz!

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Su kuyusunda yanmış halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Su kuyusunda yanmış halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı

Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...

Sapık ormanda yakalandı! Küçük kız çocuğunu...

Oğlu, kızını öldürmüştü! Baba şikayetçi olmadı

Oğlu, kızını öldürmüştü! Baba şikayetçi olmadı

Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı

Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Göl havzası büyük bir tehdit altında

Alaattin Çakıcı operasyonunda flaş gelişme

Alaattin Çakıcı operasyonunda flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.