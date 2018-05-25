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Öğrenci servisi şarampole devrildi: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 12:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesinde aniden önüne çıkan motosiklete çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı öğrenci servisi şarampole devrildi.

Öğrenci servisi şarampole devrildi: 7 yaralı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesinde aniden önüne çıkan motosiklete çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı öğrenci servisi şarampole devrildi. Kazada, 7 öğrenci yaralandı.
Demre ilçesi Karabucak Mahallesi Atatürk Caddesi''ndeki kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Demre İmam Hatip Lisesi öğrencilerini taşıyan 07 C 42056 plakalı servis minibüsünün sürücüsü Arif S., aniden önüne çıkan 07 VJL 80 plakalı motosiklete çarpmamak için direksiyon kırdı. Hakimiyetin kaybolduğu minibüs, şarampole devrildi. Kazada, araçtaki 16 öğrenciden Tuğba Akgül, Nehir Darıcı, Arife Akgül, Saime Ayşe Süngü, Cahide Polaz, Nuri Şirin ve Eylül Darıcı yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Demre ve Finike devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden Tuğba Akgül'ün hastanedeki tedavisi sürerken diğerleri, müdahalelerinin ardından taburcu edildi.
Polis, Arif S. ile adı açıklanmayan motosiklet sürücüsünü, ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

FOTOĞRAFLI

Öğrenci servisi şarampole devrildi: 7 yaralıÖğrenci servisi şarampole devrildi: 7 yaralıÖğrenci servisi şarampole devrildi: 7 yaralı

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