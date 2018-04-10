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Öğrenci servisinin şarampole devrilmesi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 17:39 | Son Güncelleme

Van’ın Çatak ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 18 kişiden biri hayatın kaybetti.Öğle saatlerinde Çatak-Pervari karayolu üzerinde seyir halinde olan N.A.

Van’ın Çatak ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 18 kişiden biri hayatın kaybetti.
Öğle saatlerinde Çatak-Pervari karayolu üzerinde seyir halinde olan N.A. yönetimindeki öğrenci servis aracı, freninin tutmaması sonucu şarampole devrilmişti. Kazada sürücü N.A. ve 3 kadın ile 14 çocuk yaralanarak Çatak Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralılardan servis şoförünün kızı olan B.A., yapılan tüm müdahaleler sonucu hayatını kaybetti.

Öğrenci servisinin şarampole devrilmesi

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Öğrenci servisinin şarampole devrilmesi

Öğrenci servisinin şarampole devrilmesi
2 / 7

Öğrenci servisinin şarampole devrilmesi

Öğrenci servisinin şarampole devrilmesi
3 / 7

Öğrenci servisinin şarampole devrilmesi

Öğrenci servisinin şarampole devrilmesi
4 / 7

Öğrenci servisinin şarampole devrilmesi

Öğrenci servisinin şarampole devrilmesi
5 / 7

Öğrenci servisinin şarampole devrilmesi

Öğrenci servisinin şarampole devrilmesi
6 / 7

Öğrenci servisinin şarampole devrilmesi

Öğrenci servisinin şarampole devrilmesi
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Öğrenci servisinin şarampole devrilmesi

Öğrenci servisinin şarampole devrilmesi
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