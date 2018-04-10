Van’ın Çatak ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 18 kişiden biri hayatın kaybetti.

Öğle saatlerinde Çatak-Pervari karayolu üzerinde seyir halinde olan N.A. yönetimindeki öğrenci servis aracı, freninin tutmaması sonucu şarampole devrilmişti. Kazada sürücü N.A. ve 3 kadın ile 14 çocuk yaralanarak Çatak Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralılardan servis şoförünün kızı olan B.A., yapılan tüm müdahaleler sonucu hayatını kaybetti.