HABER

Öğrenci ve güvenlik görevlilerinin kavgasına polis müdahalesi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 15:42 | Son Güncelleme

ANKARA'da Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eylem yapan bir grup öğrenci ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı.

Öğrenci ve güvenlik görevlilerinin kavgasına polis müdahalesi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eylem yapan bir grup öğrenci ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Olayda 4 güvenlik görevlisi yaralanırken, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.
Olay, bugün Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde meydana geldi. Öğrenci ve güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgaya polis biber gazı ile müdahale etti. Olayın çıktığı kampüs içerisine TOMA ekipleri de geldi. Çıkan kavgada güvenlik görevlilerinden Mesut K., Tayfun Ç., Reha A., Hüseyin A. ve çok sayıda öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Polis, olayların büyüme ihtimaline karşı üniversitede önlem almaya devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Öğrenci ve güvenlik görevlilerinin kavgasına polis müdahalesiÖğrenci ve güvenlik görevlilerinin kavgasına polis müdahalesiÖğrenci ve güvenlik görevlilerinin kavgasına polis müdahalesiÖğrenci ve güvenlik görevlilerinin kavgasına polis müdahalesi

AK Parti'de kritik 24 Haziran toplantısı!AK Parti'de kritik 24 Haziran toplantısı!
Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecekErdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek
Adıyaman'da 5,1 büyüklüğünde deprem!Adıyaman'da 5,1 büyüklüğünde deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.