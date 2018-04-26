HABER

Öğrenci ve güvenlik görevlilerinin kavgasına polis müdahalesi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 16:27 | Son Güncelleme

ANKARA'da Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eylem yapan bir grup öğrenci ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eylem yapan bir grup öğrenci ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Olayda 4 güvenlik görevlisi yaralanırken, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Olay, bugün Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde meydana geldi. Öğrenci ve güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgaya polis biber gazı ile müdahale etti. Olayın çıktığı kampüs içerisine TOMA ekipleri de geldi. Çıkan kavgada güvenlik görevlilerinden Mesut K., Tayfun Ç., Reha A., Hüseyin A. ve çok sayıda öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Polis, olayların büyüme ihtimaline karşı üniversitede önlem almaya devam ediyor.

İYİ Parti'den flaş Abdullah Gül açıklamasıİYİ Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
Türkiye'den Trump'a 1915 yanıtı: Yanlış ifadeler!Türkiye'den Trump'a 1915 yanıtı: Yanlış ifadeler!
Trendeki oral seks karakolda bittiTrendeki oral seks karakolda bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Haliç'te ilginç olay! Polisi tekmeledi, güvenlik görevlisini ısırdı

Haliç'te ilginç olay! Polisi tekmeledi, güvenlik görevlisini ısırdı

Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!

Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.