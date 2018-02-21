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Öğrenci yurdunda büyük skandal! Kan donduran görüntü!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 12:16 | Son Güncelleme

Çorum’da yatılı bir öğrenci yurdunda 3 öğrenci aynı yurtta kalan lise öğrencisini darp etti. Yurt odasındaki dayak olayı okuldaki öğretmenlerinin aileye haber vermesiyle ortaya çıktı. Gözü mosmor olan çocuğunu yurttan alan aile çocuklarını okula göndermek istemiyor. Darp olayına isyan eden anne Yıldız Küççük: 'Bu olay hangi insanlığa sığar? Ben çocuğumu yurda teslim ettim ölüsünü mü vereceklerdi bana' ifadelerini kullandı.

Olay, 18 Şubat’ta meydana geldi. Öğrencilerin bu yaptıkları yetmezmiş gibi darp olayını cep telefonuyla kaydettiler. Skandal olay dayak yiyen öğrencinin olayı ailesine anlatmasıyla ortaya çıktı.

Yurdun yatakhanesinde kaydedilen görüntülerde G.E.K. iki tane sandalyenin üzerine oturuluyor. Görüntülerde elinde büyük bir sopa bulunan G.E.K.’nın tabanlarına vuruyor. Vurmanın etkisiyle kırılan sopanın bir parçası öğrencinin yüzüne geliyor. Daha sonra ellerini yüzüne tutarak yere düşen öğrenci yerde kıvranıyor. O sırada görüntüye elinde kemer bulunan bir başka öğrenci giriyor. Görüntülerde bir öğrencinin gülmesi ise dikkat çekiyor.
İddialara göre, Pazartesi günü gözü morarmış şekilde okula giden G.E.K.’nin durumunu gören öğretmenleri ne olduğunu sordu. G.K.Ç.’nin kapıya çaptığını belirtince buna inanmayan öğretmenler durumu aileye haber verdi. Okula gelen G.K.Ç.’nin ailesi çocuklarına neler yaşandığını anlatması üzerine bir süre sonra öğrenci darp olayını anlattı. Çocuklarının darp olayının videosuna da ulaşan aile önce polise daha sonra ise Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.

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Olayla ilgili İHA’ya açıklama da bulunan anne Yıldız Küççük, daha öncede çocuğunun izinli olarak eve geldiğinde, elbiselerini değiştirdiğinde vücudunda darp izleri gördüğünü söyledi.

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yurt dayak

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
yurtlar böyledir hayatın içinde var ablacığım el bebek gül bebek çocuk yetişmiyor dayakta yiyecek dayakta atacak bunlar böyle büyüyecek doğal hayatın akışına uygun bir olay dayak yenir geçer gider unutulur abartmaya gerek yok
Biz de çocukken kavga ettik fln... Ancak öyle 3-4 kişi savunmasız bir kişiyi dövmedik. Bunun adı resmen işkence dayak fln değil. Gençlik fln da değil bu. Alacaksın bunları içeri ömür boyu zorunlu hizmette çalışsınlar. Toplum içine salınmaz bunlar. 5-10 yıl sonra trafikte kavga edip adam öldürür bu yaşta bunu yapan
Geleceğin psikopatları her yerde yetişiyor.
aile terbiyesi şart eğitim şart
Televizyonlarda şiddet içerikli dizi ve filmler patladı. iyi mafya, kötü mafya ,zenginden alan fakire veren robin hood filmleri gençleri özendirici içerikli olması, bu dizilerin reytingleri çok yüksek, şiddet sansürlenmiyor ama filmde ki kadeh(içki) öpüşme sahneleri ne cezalar yağıyor. toplum olarak şiddete özendiriliyoruz YAZIK!!!
Bir ülkenin iyi ya da kötü maddi ve manevi geldiği her noktadan o ülkeyi yönetenler sorumludur. Balık baştan kokar denmiş. Siyasilerimizin her gün ağır kavga ve hakaretlerinin havada uçuştuğunu görünce bu durumlatda normal artık. Yazıklar olsun
Yurtlar, özellikle tarikat yurtları neden kontrol edilmiyor..? Devlet yurtlarında da olumsuzlukları çoğaltıp, velilere tarikat yurtlarına yönlendirmek mi çabaları... Bu işkenceci öğrencilerin derhal yurttan ve okuldan atılması lazım. Adli cezada da indirim uygulanmamalı.
gel benide dövsenize o sopayı tek tek g*t sokmazsam adam degilim şefersizler hiç mi aile terbiyesi almadınız hiç mi Allah korkusu yok sizde bu işin Artık küçügü büyügü yok kim kim zarar veriyorsa cezalandırılmalı ve burdan yerkililere sesleniyorum tv kavga dövüş dizileri yerine egitici diziler koyun yok kanıt mış yok çukurmuş yok cinayetler zaten haberleri izleyince psikolojimiz bozuluyor üstüne bide bunlar
Dayak mayak deyil Demek millet Sosyal medyadan liselilerin ne halt yediklerini takip etmiyor Bu aralar moda okulda yapılan sakalar aceyip seyler yapıp sosyal medyadan Youtubeden yayınlamak onuda izlenme sayısını çocaltıp oralardan para kazanmak kaza ile olan iş çocuk ayagına vurmak isterken yüzüne geliyor vuran çocuk bile soka giriyor olandan Youtuberlerin gençlerinin kafasını bulandırmasıdır bu iste su bu video katmıs su kadar izlenmis bu parayı kazanmıs bizde dikkat çeken bişey yapalım izlensin para kazananlım bakın youtube bunlardan daha tehlikeli lise sakaları var neler yapıyorlar
Okullardaki Psikolojik danışman sayısı yetersiz bi okulda max 2 pdr ci var dolayısıyla her öğrenciye ulaşmaları imkansız. Psk dan sayısı okulda artırılmalı.
Haber çok önemli. Şiddet varsa akla gelebilecek her türlü istismarda söz konusu olabilir. Derhal objektif, yetkin müfettişlerce olay, sorunlar ve nedenleri bu yurt ve tüm yurtlarda enine boyuna ele alınıp, buralara sızmış tüm çürük elmalar, psikopatlar, çete ve tarikatlar ile bunları sızdıran sorumlular geri dönemeyecek şekilde ayıklanırken, ciddi adli ve idari ceza soruşturmaları açılmalı. Bir zamanlar Fetö'şler vaatle yurtlarına çektikleri çocukları beyin yıkayıp avlıyordu. Sızıp farklı yöntemler uygulayan türlü yeni çeteler olabilir. Yurda kabulde psikolojik muayene ve yurtta psikolog şart.
simdi küfür edeceğim ayıp diyecekler siz ettim kabul edin bu piçleri tv lerde naklen göstererek makatlarından o odunları sokacak sınız bak nasıl kesiliyor bu şiddet olayları şiddet e şiddet le ceza vermezseniz bu zulüm çooookkk sürer çokk. lütfen sansürlemeyin yayınlayın
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