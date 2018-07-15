HABER

Öğrenci yurdunda korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 09:29 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Buca ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında büyük çapta zarar meydana geldi.  Adatepe Mahallesi 63 Sokak'taki bir kız öğrenci yurdunda bugün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

Öğrenci yurdunda korkutan yangın

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında büyük çapta zarar meydana geldi.
Adatepe Mahallesi 63 Sokak'taki bir kız öğrenci yurdunda bugün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. 4 katlı binanın zemin katındaki kafede başlayan yangın, kısa sürede yurt binasını sardı. Alevleri gören yan binalardaki vatandaşlar, kendilerini korkuyla dışarı atıp, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yaz dönemi nedeniyle öğrencinin olmadığı yurt binasında büyük çaptı zarar oluştu, yurdun önündeki bir otomobil de kullanılmaz hale geldi.

FOTOĞRAFLI

Öğrenci yurdunda korkutan yangınÖğrenci yurdunda korkutan yangınÖğrenci yurdunda korkutan yangınÖğrenci yurdunda korkutan yangın

PARTNERHalil Sezai halk plajındaHalil Sezai halk plajında
Serinlemek için girdiği gölette boğulduSerinlemek için girdiği gölette boğuldu
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıOtomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Şişli’de gece yarısı korku dolu anlar! Çatıya çıkıp...

İstanbul Şişli’de gece yarısı korku dolu anlar! Çatıya çıkıp...

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

Muğla'nın Datça ilçesinde feci kaza! Ölüler var

Muğla'nın Datça ilçesinde feci kaza! Ölüler var

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.