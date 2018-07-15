Öğrenci yurdunda korkutan yangın

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında büyük çapta zarar meydana geldi.
Adatepe Mahallesi 63 Sokak'taki bir kız öğrenci yurdunda bugün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. 4 katlı binanın zemin katındaki kafede başlayan yangın, kısa sürede yurt binasını sardı. Alevleri gören yan binalardaki vatandaşlar, kendilerini korkuyla dışarı atıp, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yaz dönemi nedeniyle öğrencinin olmadığı yurt binasında büyük çaptı zarar oluştu, yurdun önündeki bir otomobil de kullanılmaz hale geldi.
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