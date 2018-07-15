Öğrenci yurdunda yangın (2)

1 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir'in Buca ilçesindeki öğrenci yurdunda, sabaha karşı çıkan yangınla ilgili polis ekipleri, 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin, sahibiyle aralarında para anlaşmazlığı bulunan kafeteryanın camını kaldırım taşıyla kırarak, içeri girdiği ve benzin döküp, yangını bilerek, çıkardığı iddia edildi. Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Öte yandan yangının izleri, havanın ağarmasıyla ortaya çıktı. Zemin kattaki kafeteryanın yanı sıra binanın 2 katı ile 35 DN 442 plakalı otomobil, yanarak, kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası temizlik ve onarım çalışmalarının başlaması için hazırlıklar yapılıyor.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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