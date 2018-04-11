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Öğrenciler dehşet anlarını anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 11:53 | Son Güncelleme

Bursa’da ilkokul öğrencileri, okulda müdire ve yardımcısının silahla yaralandığı dehşet anlarını anlattı.Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Okulu’nda çocuğu öğrenim gören polis memuru İlhan Özcan, çocuğunun sınıfının değiştirilmesi konusunda Okul Müdiresi Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş ile tartıştı.

Öğrenciler dehşet anlarını anlattı

Bursa’da ilkokul öğrencileri, okulda müdire ve yardımcısının silahla yaralandığı dehşet anlarını anlattı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu Okulu’nda çocuğu öğrenim gören polis memuru İlhan Özcan, çocuğunun sınıfının değiştirilmesi konusunda Okul Müdiresi Tülay Taş ve Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis memuru Taş ve Delibaş’ı ayaklarından yaraladı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan Müdire Tülay Taş’ın çift ayağından 4 kurşunla, Delibaş’ın ise tek bacağından tek kurşunla yaralandığı öğrenildi. Delibaş’ın hayati tehlikesi bulunmazken, Taş’ın ise damarının bir tanesinin yırtıldığı, kanın durdurulamadığı, ameliyata alındığı belirlendi. Taş’ta komplikasyon oluşması halinde hayati tehlikesi olabileceği ifade edildi.

“Lan deyip sıkmaya başladı”
Okulda dehşet anlarını anlatan öğrenciler, “Adam lan deyip sıkmaya başladı. Bizde oradan hemen kaçmaya başladık. Biz görev yapmaya gidiyorduk. Bir adam geldi. Bize önceden bir şey bırakmıştı. "Abi eşyanız aşağıda" dedim hiç sesini çıkartmadı. Biz giderken adam sıkmaya başladı. İlk önce Sinan hocaya, sonra müdireye sıktı. Silah seslerini duyduk. 3-4 el silah sesi duyduk. Silah seslerinden sonra herkes panikledi. Hocalar geldi, adamı durdurmaya çalıştı. Polis çağırın dediler” dedi.

“Bayağı korktuk”
Bir başka öğrenci ise, “Bize doğru koştuktan sonra durun kaçmayın diye bağırdı. Bayağı telaşlandık. Hemen merdivenlerden indik. Öğretmenler hemen koşa koşa inmeye başladı. Biz de kantine saklandık. Polisler gelmeye başladı. Bayağı ateş filan etti. Sanğın polis olduğu duyduk. Müdire hanıma çok sayıda ateş etmiş. Bir de müdür yardımcısının ayağına sıkmış. Olayı tam görmedik ama aynı katta olduğumuz için çıkmasını gördük. Üstümüze doğru koştu. Bize bir iki el ateş etti ama yere doğru ateş etti. Korktuk. Herkes bir anda çıkmaya başladık. Biz sadece 3 kişiydik. Dersimiz 3. kattaydı. Arkadaşımız 3 katta olmasına rağmen oradan bile sesleri çok net duyuldu.

Öğrenciler dehşet anlarını anlattı

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