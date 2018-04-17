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Öğrenciler doğum günü pastası yedikten sonra rahatsızlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 16:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde okulda kutlanan doğum gününde pasta ve kurabiye yedikten sonra rahatsızlanan 11 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Öğrenciler doğum günü pastası yedikten sonra rahatsızlandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde okulda kutlanan doğum gününde pasta ve kurabiye yedikten sonra rahatsızlanan 11 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Ören Ortaokulu'nda bir sınıfta kutlanan doğum gününde pasta ve kurabiye yiyen 11 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı. Kusma ve mide bulantısı şikayeti bulunan öğrenciler için sağlık ekiplerine haber verildi. Öğrenciler, 112 Acil ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

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Öğrenciler doğum günü pastası yedikten sonra rahatsızlandıÖğrenciler doğum günü pastası yedikten sonra rahatsızlandıÖğrenciler doğum günü pastası yedikten sonra rahatsızlandı

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