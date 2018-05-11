HABER

Öğrenciler İESU bahar şenliklerinde senenin yorgunluğunu attı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 17:27 | Son Güncelleme

İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi'nde (İESU) bahar şenliklerinin 5'incisi düzenlendi.

Öğrenciler İESU bahar şenliklerinde senenin yorgunluğunu attı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi'nde (İESU) bahar şenliklerinin 5'incisi düzenlendi. Şenlikler, 2017-2018 eğitim öğretim yılında çeşitli müsabakalarda ve organizasyonlarda başarılı olan öğrencilere ödül töreniyle başladı.

Ödül törenine Esenyurt İlçe Kaymakamı Ekrem İnce, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, AK Parti İlçe Başkanı Yasir Çelik, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, öğrenciler katıldı.Törende ilk ödül, Aşçılık Bölümü öğrencilerine Esenyurt İlçe Kaymakamı Ekrem İnce tarafından takdim edildi. Ekrem İnce öğrencilere başarılar diledi.

ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLER DAĞITILDI

Üniversitelerarası futbolda bu sene İstanbul Esenyurt Üniversitesi’ni 2'nci ligden 1'inci lige taşıyan Futbol Takımı'na ise plaketlerini Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe verdi. Alatepe’de öğrencilere plaketlerini dağıtarak başarılarından dolayı tebrik etti.

Robot Team yarışmasında dereceye giren robot takımına ise ödülleri İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt tarafından verildi.

Okçuluk Müsabakaları'nda 3'üncülük elde eden Münevver Çoban’a plaketi AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik tarafından takdim edildi. Ve son olarak Halı Saha Turnuvası 1'incisi öğrencilere de ödülleri İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kültür Müdürü Hüseyin Yaşar tarafından verildi.

DERYA ULUĞ, GECE YOLCULARI, İLYAS YALÇINTAŞ SAHNE ALDI

Ödül töreninin ardından festival kapsamında öğrenciler Canlı Langırt, Rodeo, Sumo ve Kareoke yaptı ve doyasıya eğlendi. Ardından ilk olarak Gece Yolcuları sahneye çıktı. Şarkılarıyla öğrencilere eğlenceli anlar yaşatan grubun ardından İlyas Yalçıntaş şarkılarını seslendirdi.

Son olarak Derya Uluğ sahneye çıkarak hem öğrencilere keyifli anlar yaşattı hem de sınavlar öncesinde stres attırdı.

(FOTOĞRAF)

Öğrenciler İESU bahar şenliklerinde senenin yorgunluğunu attıÖğrenciler İESU bahar şenliklerinde senenin yorgunluğunu attıÖğrenciler İESU bahar şenliklerinde senenin yorgunluğunu attıÖğrenciler İESU bahar şenliklerinde senenin yorgunluğunu attı

Erdoğan'ın seçim şarkısı ortaya çıktı!Erdoğan'ın seçim şarkısı ortaya çıktı!
Yasak aşk cinayeti kan dondurdu!Yasak aşk cinayeti kan dondurdu!
Son ankette çarpıcı sonuçlar! Son ankette çarpıcı sonuçlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

İlginizi Çekebilir

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı

Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı

'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi

'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi

Muğla’nın Milas ilçesinde vahşet! Banyoda buldular...

Muğla’nın Milas ilçesinde vahşet! Banyoda buldular...

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

Boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra, kendini ihbar etti

Boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra, kendini ihbar etti

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker'in intihar nedeni belli oldu

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker'in intihar nedeni belli oldu

Suriyeli bebek hastaneden kaçırıldı

Suriyeli bebek hastaneden kaçırıldı

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.