Öğrenciler kahvaltıda yediklerinden zehirlendi (2)

ZEHİRLENEN ÖĞRENCİ SAYISI 43'E ULAŞTI
Düzce Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu'nda yedikleri kahvaltıdan sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye gelen öğrenci sayısı 43’e ulaştı. Öğrencilerinin şikayetleri üzerine Halk Sağlığı ekipleri suyla ilgili, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri yemekten numune aldı.
Hastaneye müracaat eden çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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