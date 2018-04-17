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Öğrenciler yedikleri baklavadan zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 15:00 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da Mustafa Hüsnü Özyeğin İlkokulu'nda marketten alınan baklavadan yedikleri öne sürülen 12 öğrenci, zehirlenme teşhisiyle hastanede tedaviye alındı.

Öğrenciler yedikleri baklavadan zehirlendi

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da Mustafa Hüsnü Özyeğin İlkokulu'nda marketten alınan baklavadan yedikleri öne sürülen 12 öğrenci, zehirlenme teşhisiyle hastanede tedaviye alındı.
Olay, Devteşti Mahallesinde bulunan Mustafa Hüsnü Özyeğin İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulun yakınında bulunan bir marketten alınan baklavayı sınıfta yiyen öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı ve şiddetli karın ağrısı şikayetiyle öğretmenlerine başvurdu. Öğretmenlerin ihbarıyla okula gelen sağlık görevlileri, sınıftan alınan öğrencileri ambulansla Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavilerine başlanılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocukların zehirlenmesine yol açtığı öne sürülen baklavadan numune alınırken, olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

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Öğrenciler yedikleri baklavadan zehirlendiÖğrenciler yedikleri baklavadan zehirlendiÖğrenciler yedikleri baklavadan zehirlendiÖğrenciler yedikleri baklavadan zehirlendi

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