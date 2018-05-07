HABER

Öğrencilerin 'alkol gözlüğü'yle imtihanı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 14:27 | Son Güncelleme

TOKAT'ta Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, 'alkol gözlüğü' katılan öğrenciler, dubaların arasında yürümekte zorluk çekti.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, 'alkol gözlüğü' katılan öğrenciler, dubaların arasında yürümekte zorluk çekti.
Trafik Haftası nedeniyle ​Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Emniyet Müdürlüğü, Tokat Jandarma Komutanlığı, Tokat Belediyesi ve Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde stant ve resim sergisi açılışı gerçekleştirildi. Okullarda hafta nedeniyle düzenlenen resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Tokat Valisi Ömer Toraman verdi. Stantları gezmeye gelen öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verilerek, çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca, alkollü araç kullanmanın tehlikeli olduğunu göstermek amaçlı öğrencilere, alkollü etkisi yapan gözlükler takıldı. Öğrenciler gözlüklerle dubaların arasında yürümekte zorluk çekti. Etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, öğrencilere emniyet kemerinin de önemini hatırlattı.

FOTOĞRAFLI

Öğrencilerin 'alkol gözlüğü'yle imtihanıÖğrencilerin 'alkol gözlüğü'yle imtihanıÖğrencilerin 'alkol gözlüğü'yle imtihanı

Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürpriziMuharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
Tatilcilere 'elinizi çabuk tutun' uyarısı!Tatilcilere 'elinizi çabuk tutun' uyarısı!
Türk doktor Trump'ın kurmayı oldu!Türk doktor Trump'ın kurmayı oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ay'da insanları bekleyen tehlike

Ay'da insanları bekleyen tehlike

Üniversiteli Zülal cinayetinde satanist şüphesi

Üniversiteli Zülal cinayetinde satanist şüphesi

Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı

Soyadını değiştirmek isteyenlere müjde! Yargıtay'dan flaş ad ve soyad kararı

Antalya'da korkunç anlar! Düşme anı saniye saniye kamerada

Antalya'da korkunç anlar! Düşme anı saniye saniye kamerada

Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...

Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...

2018 Ramazan'da ilk sahur hangi gün kaç saat oruç tutacağız?

2018 Ramazan'da ilk sahur hangi gün kaç saat oruç tutacağız?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.