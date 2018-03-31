Öğrencilerin okul yolunda tehlikeli oyunu

Antalya’nın Aksu ilçesinde yağmur suyu dolu çukur tehlike saçıyor. Derinliğinin 5 metre olduğu iddia edilen su dolu çukurun yanında oyun oynayan çocuklar adeta ölümle dans ediyor.

Macun Mahallesi’nde çocukların okul yolu üzerinde bulunan su dolu çukur, uzun zamandır üstü açık bir şekilde duruyor. Etrafında herhangi bir önlemin alınmadığı çukurun hemen yanı başında ise çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekiyor. Çocuklar, su üzerinde yüzen köpükleri almak için suya eğilip, suya taş atmaya çalışıyorlar. Bölge halkının da kapatılmasını istediği çukurun yaklaşık 5 metre derinliğinde olduğu iddia edildi.

Çukurun uzun zamandır üzerinin açık olduğunu ifade eden bir vatandaş, “Burası uzun zamandır Aksu’da üzeri açık şekilde duruyor. Normal küçük bir çukur bile çok tehlikeli olurken, burası burada bulunan yöneticilerin hiç dikkatini çekmedi. Çocuklarımız için buranın kapatılmasını istiyoruz. Allah korusun burada kötü bir şey olursa bunun hesabını kim nasıl verecek. Kimse bunun hesabını veremez” dedi.