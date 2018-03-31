HABER

Öğrencilerin okul yolunda tehlikeli oyunu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 14:26 | Son Güncelleme

Antalya’nın Aksu ilçesinde yağmur suyu dolu çukur tehlike saçıyor.

Antalya’nın Aksu ilçesinde yağmur suyu dolu çukur tehlike saçıyor. Derinliğinin 5 metre olduğu iddia edilen su dolu çukurun yanında oyun oynayan çocuklar adeta ölümle dans ediyor.
Macun Mahallesi’nde çocukların okul yolu üzerinde bulunan su dolu çukur, uzun zamandır üstü açık bir şekilde duruyor. Etrafında herhangi bir önlemin alınmadığı çukurun hemen yanı başında ise çocukların tehlikeli oyunu dikkat çekiyor. Çocuklar, su üzerinde yüzen köpükleri almak için suya eğilip, suya taş atmaya çalışıyorlar. Bölge halkının da kapatılmasını istediği çukurun yaklaşık 5 metre derinliğinde olduğu iddia edildi.
Çukurun uzun zamandır üzerinin açık olduğunu ifade eden bir vatandaş, “Burası uzun zamandır Aksu’da üzeri açık şekilde duruyor. Normal küçük bir çukur bile çok tehlikeli olurken, burası burada bulunan yöneticilerin hiç dikkatini çekmedi. Çocuklarımız için buranın kapatılmasını istiyoruz. Allah korusun burada kötü bir şey olursa bunun hesabını kim nasıl verecek. Kimse bunun hesabını veremez” dedi.

Fransa'da ünlü gazeteciye silahlı saldırı!Fransa'da ünlü gazeteciye silahlı saldırı!
'Tosuncuk'un yeni bombası''Tosuncuk'un yeni bombası'
Evli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdiEvli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı

Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı

Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Yer: Adana! 17 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

Yer: Adana! 17 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

Modern çağın hırsızlığı: Dijital vurgun

Modern çağın hırsızlığı: Dijital vurgun

İstanbul'da dev operasyon: 155 gözaltı

İstanbul'da dev operasyon: 155 gözaltı

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.