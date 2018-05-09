Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı, eşi boşadı (3)

EŞİNE 35 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Denizli'de, B.P., erkek öğrencisi ile ilişkisi olduğunu öğrendiği eşi E.P.'den Denizli 2. Aile Mahkemesi'nde geçen 6 Mart'ta boşandı. Mahkeme, E.P.'yi eşine 15 bin lirası maddi, 20 bin lirası manevi olmak üzere toplam 35 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

DENİZLİ, (DHA)

