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Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı, eşi boşadı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 19:01 | Son Güncelleme

EŞİNE 35 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK Denizli'de, B.P., erkek öğrencisi ile ilişkisi olduğunu öğrendiği eşi E.P.'den Denizli 2.

EŞİNE 35 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK
Denizli'de, B.P., erkek öğrencisi ile ilişkisi olduğunu öğrendiği eşi E.P.'den Denizli 2. Aile Mahkemesi'nde geçen 6 Mart'ta boşandı. Mahkeme, E.P.'yi eşine 15 bin lirası maddi, 20 bin lirası manevi olmak üzere toplam 35 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

DENİZLİ, (DHA)

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