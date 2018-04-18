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Öğrenciye tekme atan öğretmen adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 14:21 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde, öğrenciye tekme attığı iddia edilen öğretmen mahkemeye sevk edildi.Pazartesi günü Çiçekli Köyü İlköğretim Okulunun bahçesinde arkadaşı ile top yüzünden tartışan 10 yaşındaki 4.

Öğrenciye tekme atan öğretmen adliyeye sevk edildi

Bursa’nın İznik ilçesinde, öğrenciye tekme attığı iddia edilen öğretmen mahkemeye sevk edildi.
Pazartesi günü Çiçekli Köyü İlköğretim Okulunun bahçesinde arkadaşı ile top yüzünden tartışan 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Berkan Girgin’e o gün okulda nöbetçi olan İngilizce öğretmeni Hasan Can Şenel, iddiaya göre uçan tekme attı. Yere düşen Girgin, okul idarecileri tarafından idare binasına alınarak göğsüne buz takviyesi yapıldı. Öğrenci, daha sonra ailesi tarafından İznik Devlet Hastanesine götürüldü. Gece göğsünde yanma şikayeti ile uyanan küçük çocuk, ertesi gün İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Doktorların akciğerinde yırtılma tespit ettiği Berkan Girgin ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından Girgin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Dün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan öğretmen Hasan Can Şenel’i jandarma yaralama suçundan gözaltına aldı. İfadesinin ardından savcılığa sevk edilen Şenel, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öğretmen Şenel’in, çocukların kavgasını ayırmak isterken dizni kaldırdığını, o sırada dizinin Girgin’e çarptığını söylediği öğrenildi.

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