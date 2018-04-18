Bursa’nın İznik ilçesinde öğrenciye tekme attığı iddia edilen öğretmen tutuklandı.

İddiaya göre, Pazartesi günü Çiçekli Köyü İlköğretim Okulunun bahçesinde arkadaşı ile top yüzünden tartışan 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Berkan Girgin’e o gün okulda nöbetçi olan İngilizce öğretmeni H.C.Ş. uçan tekme attı. Yere düşen Girgin, okul idarecileri tarafından idare binasına alınarak göğsüne buz konuldu. Öğrenci, daha sonra ailesi tarafından İznik Devlet Hastanesine götürüldü. Gece göğsünde yanma şikayeti ile uyanan küçük çocuk, ertesi gün İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Doktorların akciğerinde yırtılma tespit ettiği Berkan Girgin ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından Girgin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan öğretmen H.C.Ş., jandarma ekipleri tarafından yaralama suçundan gözaltına alındı. İfadesinin ardından savcılığa sevk edilen öğretmen, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öğretmen H.C.Ş.’nin çocukların kavgasını ayırmak isterken dizini kaldırdığını, o sırada dizinin Girgin’e çarptığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen H.C.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.