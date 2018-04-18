HABER

Öğrenciye tekme attığı öne sürülen öğretmene gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 16:36 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Bursa'nın İznik ilçesindeki Çiçekli İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi B.G.'nin (10) göğsüne tekmeyle vurarak, iç kanama geçirmesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İngilizce öğretmeni Hasan Canşenel (32), İznik İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Canşenel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI
Bursa'nın İznik ilçesindeki Çiçekli İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi B.G.'nin (10) göğsüne tekmeyle vurarak, iç kanama geçirmesine neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İngilizce öğretmeni Hasan Canşenel (32), İznik İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Canşenel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)

Abdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdiAbdullah Gül aday olacak mı? Canlı yayında kritik soruya yanıt verdi
Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!
'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.