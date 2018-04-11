Öğretim görevlisi ve yüksek lisans öğrencisi silahla vurulmuş bulundu

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Çardak köyünde boş bir arazi içerisinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Sadettin Baştürk ve Tarih bölümü yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz silahla vurulmuş şekilde bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Çardak köyünde çiftçiler tarafından boş bir arazide bir araç içerisinde iki kişinin cesediyle karşılaştı. Çiftçiler hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi vermesinin ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri ulaştı. 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasın şahısların öldüğü tespit edilirken jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat boyunca inceleme yapıldı. Araç içerisinde bulunan cesetlerin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Sadettin Baştürk ve tarih bölümü yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz’a ait olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından cenazeler Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken üniversitede görevli öğretim görevlileri ve öğrenciler hastanede önünde beklemeye başladı.
Evli ve 3 çocuk babası olan Doç. Dr. Sadettin Baştürk’ün eşinin de öğretmen olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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