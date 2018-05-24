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Öğretmen anne, çocuğunu şikayet eden öğrencileri darp etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 18:32 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir ilkokulda iddiaya göre, İngilizce sınavında kopya çeken öğrenci, aynı sınıftaki diğer öğrenciler tarafından öğretmene şikayet edildi.

Öğretmen anne, çocuğunu şikayet eden öğrencileri darp etti

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bir ilkokulda iddiaya göre, İngilizce sınavında kopya çeken öğrenci, aynı sınıftaki diğer öğrenciler tarafından öğretmene şikayet edildi. Bunun üzerine, şikayet edilen öğrenci, durumu başka bir ilçede görev yapan öğretmen annesine anlattı. Kızının okuluna gelen öğretmenin, sınıfta bulunan bazı çocukları darp ettiği ileri sürüldü.
Karşıyaka'da bir ilkokulda 4’üncü sınıf öğrencileri bugün öğle saatlerinde İngilizce sınavına girdi. Sınavda, bir öğrencinin kopya çektiğini ileri süren birkaç öğrenci, durumu öğretmenlerine haber verdi. Kopya çektiği iddia edilen öğrenci de okulda yaşadığı olayı başka bir ilçedeki okulda özel öğretim öğretmeni olarak görev yapan annesine bildirdi. Bunun üzerine kızının okuluna gelen öğretmen, iddiaya göre, yemek arası verildiği sırada sınıfa girerek, o anda orada bulunan çocukları darp etti. Öğretmenin, meslektaşları tarafından sakinleştirildiği öne sürüldü. Olayın ardından, darp edildiği iddia edilen çocukların velileri, polis çağırdı. Okula gelen polis ekiplerinin, yaşları küçük olduğu için çocukları, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Bürosu’na yönlendirdiği öğrenildi.
ÇOCUKLARIN İFADELERİ ALINACAK
Okul yönetimi de olaya dair tutanak tuttu. Okul yetkilileri, yarın rehber öğretmenleri gözetiminde, şikayetçi öğrencilerin ifadelerini alacak.
Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, şiddet olaylarının yaşanmasının kendilerini üzdüğünü ifade ederek, "Şiddet uygulayan kişinin bir öğretmen olması bizi ayrıca üzdü. Bir öğretmenin kendi sınıfı dışında, başka bir ortamda, öğrencilere şiddet uygulaması utanç verici bir durum. Bu durumu kınıyoruz. Öğretmen mesleğinin itibarının düşürülmesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve sistemin de yarattığı bir durumdur aslında. Bu olay da eğitim ve öğretim alanında yaşanan bir diğer sorundur" dedi.

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