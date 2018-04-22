HABER

Öğretmen Ayşe Çelik için infaz hakimliğine başvurulacak

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve cuma günü 6 aylık bebeğiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan öğretmen Ayşe Çelik için infazın denetimli serbestlik yoluyla uygulanması için Diyarbakır İnfaz Hakimliği'ne başvurulacak.  Telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava sonucu 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve cuma günü 6 aylık bebeği Deran ile Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan öğretmen Ayşe Çelik için avukatı infaz hakimliğine başvuracak.

Öğretmen Ayşe Çelik için infaz hakimliğine başvurulacak

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve cuma günü 6 aylık bebeğiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan öğretmen Ayşe Çelik için infazın denetimli serbestlik yoluyla uygulanması için Diyarbakır İnfaz Hakimliği'ne başvurulacak.
Telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava sonucu 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve cuma günü 6 aylık bebeği Deran ile Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan öğretmen Ayşe Çelik için avukatı infaz hakimliğine başvuracak. Avukat Masuni Karaman, müvekkili Çelik ile ilgili infazın denetimli serbestlik yoluyla uygulanması için salı ya da çarşamba günü Diyarbakır İnfaz Hakimliği'ne başvuracaklarını söyledi. Avukat Karaman, buna benzer örneklerin olduğunu belirterek, nihai kararın, başvurularının bulunduğu Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verileceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Öğretmen Ayşe Çelik için infaz hakimliğine başvurulacak

CHP'den Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine ilişkin açıklamaCHP'den Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine ilişkin açıklama
Ormanda bulunan yanmış cesette büyük şüpheOrmanda bulunan yanmış cesette büyük şüphe
'Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı''Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Abdullah Gül aday olacak mı? 24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı kaç olur?

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında flaş iddia!

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arkadaşına kendini tabancayla vurdurttu! Sebebi 'yok artık' dedirtti

Arkadaşına kendini tabancayla vurdurttu! Sebebi 'yok artık' dedirtti

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.