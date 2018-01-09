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Öğretmen kız çocuklarına hakaret ederek savundu

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 14:31 | Son Güncelleme 3 saat önce

Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki imam hatip ortaokulunda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Cihad Ç., sosyal paylaşım sitesindeki hesabından tepki çeken bir mesaj yayımladı.

Öğretmen kız çocuklarına hakaret ederek savundu

Saray İmam Hatip Ortaokulu’nda,din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Cihad Ç., 7 Ocak Pazar günü sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından ergenliğe erişmemiş kız çocuklarıyla ilgili tepki çeken bir mesaj yayımladı.Cihad Ç., ’#SaldıranlarSamimiDeğiller’ başlığı altında şu mesajı paylaştı:

’Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenedebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük (Alıntı)’

Öğretmen Cihad Ç.’nin bu paylaşımının altına bazı takipçileri yorum yazarak, tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Cihad Ç., bir takipçisine yanıt vererek, "Burada dikkat edilmesi gereken tek taraflı olunması. Bunu eleştirenler samimi değil. Kürtaj için şuanda kaç yaşında doktora gelenler var haberin var mı M....ciğim?" yazdı.

KONYA’DA FELSEFE ÖĞRETMENİ AÇIĞA ALINMIŞTI

Kısa bir süre önce Konya’da, sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen kız öğrencilerle ilgili büyük tepki çeken mesajlar paylaşan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli felsefeöğretmeni Ercan Harmancı, Milli Eğitim Bakanlığı’nca açığa alınmıştı. Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi’ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı (44), sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığını ileri süren mesajlar yayımlamıştı. Harmancı’nın mesajları, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Saray Tekirdağ din kültürü ve ahlak bilgisi sosyal paylaşım

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Adam haklı dürüst olun
Adam haklı bu insanlık için olagelmiş bişey cinsel olgunluğa gelmiş biri evlenebilir.Tabi bu zorla evlendirilmeyi kapsamıyo bunu o yöne çekenler dinimizi aşağılamaya çalışan bir takım kültür yobazları.Adamın maddi durumu iyi adam 19 yaşında evlendi bu adam inaçlı biri şu anki ortamdada zina o kadar basitki adam zinaya yaklaşmamak için evleniyo buda bir özgürlük değilmi eyy özgürlükçüler.
Cihat hoca doğru söylüyor ..Ahlaki değerler 0 a indirirken güzel ama yükseltince kötü
Yanlışa yanlışla çözüm olmaz. Yanlış yanlışla savunulmaz. Her ikisi de yanlış...!
öğretmen olayı net şekilde göstermiş bugün kız çocuklarımızın bazıları tamamen elden çıkmış durumdalar benim evimin önünden 4 okulun öğrencileri geçiyor bilhassa öğle tatilinde o çocuklar parkta ellerinde sigaralarla dolaşıyorlar bunların yaşları oldukca küçük sigara içme yaşı nerdeyse 10 yaşına kadar düşmüş bunların anaları babaları hiçmi kontrol etmiyor veya bunlara günde kaç lira harçlık veriyorlar sadece kızlar için demiyorum erkek çocuklarıda aynı ellerinde bi cep tlf nu mesaj yazıyorlar çocuklar adeta tlf mahkum edilmişler eğitim seviyesi bilgi tamamen düşmüş gençlerin geleceği yok
Ben 50 yaşındayım ne 9 -10 yaşında evleneni duydum nede gördüm. Bazı kesimler Din saldırmak için çabalayıp duruyorlar.
buradaki amaç : islam 9 yaşında kızları evlendiriyor deyip dolaylı yoldan yaş üzerinden islama saldırmak..amaç farklı olunca her şeyin altında bir hinlik aramak moda oldu..yoksa onlar da biliyor islamın 9 yaşında bir kızı evlendirin demediğini...kendilerine göre hem hakimler hem savcı hem de avukat...sonuç olarak çamur at izi kalsın modasını sürdürmek ve yanlış bir algı oluşturmak istiyorlar...tabi sadece kendileri gibi düşünmek isteyenleri kandırabiliyorlar...
Yani diyorsun ki sizin kızlarınız bulug çağına girmeden ilişki yasayabikiriz sa eklendiğinde daha rahat ilişki de zorluk çekmez mi demek istiyorsun peki ahlaksiz kitabsuzlar bu milletin Sıbyan coluk çocuğun da mı gözünüz aklınız fikriniz sizin akliniz beyniniz oraya mi etek altına mi calisiyor siz önce gidin kendi esinizi memnun edemiyorsunuz edlrriniz sizden tatmin olmayıp başka erkeklerde sizi aldattı yor esiniz kizlariniz siz kadın ruhunu satın alıp onlara aşkım sevgiyi haram eden serefsizler sınız sizler dindar olupta bir tane mutlu evliliği olan bir din hoca hacı gosterem
Ahlak.; dürüstluk, doğruluk, saygı, hoşgörü değilmi. bu vasıflar her dinde var. bizde ise ahlak cinsellikte. hangi çağda yaşıyoruz.
Küçük çocuklar iyi bir eğitimle sevgili sandıkları şeyin aslında her insanda olan merak ve keşfetme duygusundan ibaret olduğu anlatılmalıdır. Yanlışı yanlışla düzelmeye çalışmak en büyük yanlışlıktır.
Ya siz onu bunu bırakın cidden ilişkiye girme yaşı nerdeyse 15 e kadar düştü dinen caiz değil bu, saygı sevgi hiç kalmadı zaten nerelerden nerelere geldik ne diyelim
sonuna kadar hakli adam
Tekirdağ Saraylı Hemşehrilerim,Bu sapık, sözüm ona öğretmene gereken cevabı vereceklerdir...
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