Öğretmen öğrencisini darp etti! Psikolojisi düzelsin diye muska hediye etti

İddialara göre, 20 Aralık'ta, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesindeki bir ortaokulda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni M.M.T., 7’nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki U.O.’yu, arkadaşına tükürdüğü gerekçesiyle yerlerde sürükleyip, darp etti. Başka bir öğretmenin gözleri önünde gerçekleşen olayda, U.O.’nun yüzü şişti. Eve gelen oğlunu gördükten sonra durumu fark eden anne Canan O., okul yönetimiyle görüştükten sonra, oğlunun hastaneye götürüp darp raporu alarak, suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi. Olayın ardından, U.O.’nun evine gelen M.M.T.’nin babasının ise aileye çocuğun bozulan psikolojisinin düzelmesi için muska ile para vermeye çalıştığı ileri sürüldü.

"TEHDİTLE, RÜŞVETLE ŞİKAYETİMİ GERİ ALMAMI İSTEDİLER"

Anne Canan O., oğlu U.O.’nun eve geldiğinde yüzündeki şişlikleri fark ettiğini belirterek, “Kaşı, kulağının arkası yumurta kadar şişmiş. Ondan sonra gözaltı morarmış. Ne olduğunu sorduğumda öğrencinin birinin kendisine ‘şişko’ dediğini ve bunun üzerine kendisinin de kıza tükürdüğünü söyledi. Olayı gören öğretmen M.M.T.’nin de kendisini çağırdığını, bunun üzerine korkup sınıfa koştuğunu, öğretmenin de onun ardından sınıfa geldiğini ve önce yüzüne tokat attığını sonra yere atıp suratına tekme attığını söyledi. Hakaretler etmiş. Bana gelmek istemiş ama müdür yardımcısı izin vermemiş. Ondan sonra çocuğumu alıp müdürün yanına gittim. Öğretmenin orada olmadığını söyledi. Darp raporu alıp karakolda şikayetimi yaptıktan sonra eve geldiğimde müdür, öğretmenleri, muhtar, ailesi tehditle, rüşvetle şikayetimi geri almamı istediler. D.G. adlı hoca var bir de. Onun yanında oğlum o tekmeleri yerken o hangi vicdanla yatıyor evinde. Ben D.G.’den de oğlumu vuran öğretmenden de, müdürden de şikayetçiyim. O tekmeyi benim çocuğuma atması canilik değil mi? Okula gittiği zaman öğretmenleri oğluma, ‘Annen şikayetini geri alsın’ diye baskı yapıyorlarmış. Müfettiş geldi. Oğlumla da benimle de konuştu. Şikayetçi olduğumu söyledim. Bu resme bakın elinizi vicdanınıza koyun” dedi.