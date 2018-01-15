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Öğretmen öğrencisini darp etti! Psikolojisi düzelsin diye muska hediye etti

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 16:55 | Son Güncelleme 40 dakika önce

Diyarbakır’da bir öğretmenin, 7’nci sınıf öğrencisini yerlerde sürükleyip, dövdüğü iddia edildi. Öğretmenin babasının ise dövülen öğrencinin ailesinin kapısına gelip, öğrencinin bozulan psikolojisinin düzelmesi için muska ile para teklif ettiği ileri sürüldü. Aile, darp raporu aldıktan sonra öğretmenle ilgili suç duyurusunda bulundu. Ailenin evine gelen ve öğretmenin babası olduğunu söyleyen şahsın aileyle konuşması ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İddialara göre, 20 Aralık'ta, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesindeki bir ortaokulda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni M.M.T., 7’nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki U.O.’yu, arkadaşına tükürdüğü gerekçesiyle yerlerde sürükleyip, darp etti. Başka bir öğretmenin gözleri önünde gerçekleşen olayda, U.O.’nun yüzü şişti. Eve gelen oğlunu gördükten sonra durumu fark eden anne Canan O., okul yönetimiyle görüştükten sonra, oğlunun hastaneye götürüp darp raporu alarak, suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi. Olayın ardından, U.O.’nun evine gelen M.M.T.’nin babasının ise aileye çocuğun bozulan psikolojisinin düzelmesi için muska ile para vermeye çalıştığı ileri sürüldü.

"TEHDİTLE, RÜŞVETLE ŞİKAYETİMİ GERİ ALMAMI İSTEDİLER"

Anne Canan O., oğlu U.O.’nun eve geldiğinde yüzündeki şişlikleri fark ettiğini belirterek, “Kaşı, kulağının arkası yumurta kadar şişmiş. Ondan sonra gözaltı morarmış. Ne olduğunu sorduğumda öğrencinin birinin kendisine ‘şişko’ dediğini ve bunun üzerine kendisinin de kıza tükürdüğünü söyledi. Olayı gören öğretmen M.M.T.’nin de kendisini çağırdığını, bunun üzerine korkup sınıfa koştuğunu, öğretmenin de onun ardından sınıfa geldiğini ve önce yüzüne tokat attığını sonra yere atıp suratına tekme attığını söyledi. Hakaretler etmiş. Bana gelmek istemiş ama müdür yardımcısı izin vermemiş. Ondan sonra çocuğumu alıp müdürün yanına gittim. Öğretmenin orada olmadığını söyledi. Darp raporu alıp karakolda şikayetimi yaptıktan sonra eve geldiğimde müdür, öğretmenleri, muhtar, ailesi tehditle, rüşvetle şikayetimi geri almamı istediler. D.G. adlı hoca var bir de. Onun yanında oğlum o tekmeleri yerken o hangi vicdanla yatıyor evinde. Ben D.G.’den de oğlumu vuran öğretmenden de, müdürden de şikayetçiyim. O tekmeyi benim çocuğuma atması canilik değil mi? Okula gittiği zaman öğretmenleri oğluma, ‘Annen şikayetini geri alsın’ diye baskı yapıyorlarmış. Müfettiş geldi. Oğlumla da benimle de konuştu. Şikayetçi olduğumu söyledim. Bu resme bakın elinizi vicdanınıza koyun” dedi.

"PSİKOLOJİSİ İÇİN MUSKA GETİRDİLER"

Canan O., hastanede olduğu sırada öğretmenin babası olduğunu söyleyen birinin kendisini arayarak kapıya geldiğini belirterek, “Çocuğa hediye ve muska getirdiğini söyledi. Annem evdeydi. Ben de hastanede olduğumu ve gitmesini söyledim. Kabul etmedim. Muskayı da çocuğumun psikolojisi bozulduğu için getirdiğini ve takınca düzeleceğini söyledi. Hediye de paraymış. ‘Paranı da muskanı da götür’ dedim” ifadelerini kullandı.

"KAFAMA TEKME ATTI"

Olay gününü anlatan U.O. ise şu iddialarda bulundu:

“Teneffüsteydim. Bir kız öğrenci bana ‘şişko’ dedi. Ben de kıza tükürdüm. Öğretmen beni çağırdı. Ben de korkudan sınıfa girdim. Öğretmen peşimden geldi. Merdivenden çıkarken bana hakaret etti. Sonra gelip önce yanağıma tokat attı. Sonra yakamdan tutup yere attı. Yüzüme, yanlarıma tekme attı. Kafama tekme attıktan sonra kendime gelemedim. Bir öğrenci onun kolundan tutup 'yeter' dedi. Çocuğu itip vurmaya devam etti. Sınıftaki öğretmen D.G. de yerinde oturuyordu. Sesini çıkarmadı. Hocalar beni şikayetimizi geri almamız için sıkıştırdığından okula gitmiyorum. Sınavlara giremedim. Başka bir okula gitmek istiyorum. Eve gidip annemi çağıracaktım. Müdür yardımcı kolumdan tutup izin vermedi.”

Öte yandan, ailenin kapısına gelen ve M.M.T.’nin babası olduğunu söyleyen şahsın aileyle konuşması ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
içini açip okumak lazım belki yemek tarifi var
eğitimcilik bu değil.
Benim evladım olsaydı bir kaç ay hastanede yatacak şekilde döverdim.Bu şekilde çocuk dövülür mü
Vay beee..Öğrenci dövüldü.Üğretmene şiddet uygula.Öğretmen dövülünce hatta öldürülünce karaya vuran Balina ya da kesilen üç ağaç kadar gündem olmasın.Bir kişi niye öğrenci dövsün? Öğretmen sadist değildir.Bazı öğrenciler okuldan atılmak için öğretmenin mesleki enerjisini ve sevincini bitiriyor.Zorla okulda öğrenci tutulmamalı.Okumak istemeyeni sınıfta tutmak kıyametin kopması gibi bir şey.Şiddeti elbette tasvip etmiyoruz ama Ya öğrenci neler yaptı da iş buraya geldi.Kör ölür badem gözlü olur değil mi?Önce araştırılsın sonra ceza verilecekse öğretn yada öğrenci farketmez cezalandırılsın. yazık.
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