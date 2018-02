Öğretmen 'özgeçmişinizi yazın' dedi! Kan donduran gerçek ortaya çıktı...

Kayapınar ilçesinde bir ortaokulda eğitim gören F.B., rehberlik servisinin isteği üzerine öz geçmişini yazdı. 8 yaşından bu yana mahalledeki mobilyacının cinsel istismarına uğradığını yazan F.B.'nin rehberlik öğretmeni, kızın anlattıklarını ailesine bildirdi. Ailesi, şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan N.D. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede, F.B.'nin 8 yaşından 12 yaşına kadar, aynı mahallede mobilyacılık yapan N.D. tarafından, 3 kez cinsel istismara uğradığı, arkadaşlarının da olayı doğruladığı belirtildi. Duruşmada sanık N.D., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi. F.B. ise yazıdaki her ayrıntının doğru olduğunu söyledi.

YARGILAMA SIRASINDA TUTUKLANDI

Sanık N.D., 25 Mayıs 2017’de görülen duruşmada tutuklandı. Son duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, küçük çocuğun sanığı haksız yere suçlamasını gerektirecek herhangi bir durumun olmadığını belirterek, cinsel istismarın tanık beyanları ile doğrulandığını kaydetti. Sanığın farklı zamanlarda birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğunu belirten savcı, N.D.'nin cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Remzi Atalay da sanığın cezalandırılmasını istedi.