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Öğretmen sevgilisi kabusu yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 08:58 | Son Güncelleme

Hatay'da yaşayan 29 yaşındaki Gülay M., iki ay görüşüp ayrıldığı ücretli öğretmen E.K.'nın iki yıl boyunca kendisini taciz ettiğini, ölüm ve tecavüz tehditlerinde bulunduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu. İddialar üzerine ücretli öğretmenlik yapan E.K.'nın işine son verildi

Hatay’da bir kadın, iki ay görüştükten sonra ilişkisini sonlandırmak istediği şahıs tarafından iki yıldır taciz edildiğini, ölüm ve tecavüz tehditleri aldığını ileri sürdü.

Antakya ilçesinde bir inşaat şirketinde halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki Gülay M., iki yıl önce E.K. ile ortak arkadaşları sayesinde tanıştıklarını ve iki haftalık bir görüşmenin ardından yürütemeyeceklerini anlayınca ilişkilerini bitirme kararı aldıklarını söyledi.

Gülay M., ayrılma kararının ardından E.K’nin kendisini ve ailesini sürekli tehdit etmeye başladığını kaydetti. Kendisine ve ailesine tacizlerinin devam ettiğini anlatan Mubarek, "Vazgeçer diye sosyal medya hesaplarımı birkaç aylığına kapattım. Kendisinin tacizleri dediğim gibi ailem, çevrem, yeğenlerim dahil olmak üzere tacizleri sürdü iki yıl boyunca. Geçen sene 2016’da daha doğrusu aralık ayında ben onu savcılığa şikayet ettim siber suçlara. Altı ay sonra onun ifadesi alındı. Her şeyi inkar etti. Aramıza girmek isteyen ve bizi bitirmek isteyen üçüncü kişilerin bütün bu olayları yaptığını anlattı. O şekilde ifade vermiş. Onun ifadesinden sonra savcılıkta herhangi bir gelişme olmadı" dedi.

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2018’in Şubat ayı olmasına rağmen hala şikayetinden bir netice alamadığını söyleyen Gülay M., şöyle devam etti:

"O yüzden bu meselenin duyulması, savcılığın bir an önce hareket geçmesi için gazetecilerden yardım istedim. Birçok yerden çok destek aldım. Daha sonra onu tanıyanlar özellikle dün sosyal medyada ifşa oldu kendisi. Gazetede yayınlandığı gün yine tehditlerine devam etti. Daha sonra dün Twitter’da ifşa olduktan sonra bana özür mesajları attı. Kendisinin hayatı ile oynamışım. Adana’da ücretli öğretmenlik yapıyordu, öğretmenlik görevinden uzaklaştırıldı. Bu saatten sonra hiçbir şekilde öğretmenlik yapamayacağı için onu hayatıyla oynamamla tehdit ediyor beni. En son dün gece özür mesajı attı. Artık yapma, yeter dur dedi bana. Ama ben durmayacağım çünkü ben iki yıldır ben başta olmak üzere yeğenlerim, ailem, annem, babam, ablam, abim ve bütün yakın çevrem o kadar zulmüne maruz kaldık ki hepimiz kesinlikle şikayetimi geri almayacağım. Bu işin sonunda hiç ceza almasa da hiçbir şekilde içeri girmese de bu davadan vazgeçmeyeceğim. O yüzden kendisi de etrafından bana hiçbir şekilde kimse ulaşmasın. Çünkü öyle bir duyum aldım. Ailesi ve yakınları devreye girip vazgeçirmeye çalışacaklarmış beni. O yüzden kimse zahmet etmesin."

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hatay taciz öğretmen

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
ARTIK BUNADA ÇÖZÜM GETİRİN KADIN CANI SIKILDIMI ERKEK TECAVÜZ ETTİ DİYOR...BELLİ BİR SÜRE TADINI ALIYOR ..SONRA BIKILIYOR ERKEKTEN EN KOLAY KURTULMANIN YOLU ATIYOR ERKEĞE..HAYDİ TELEVİZYONLARDA ERKEK TECAVÜZ ETTİ..SARKINTILIK ETTİ..ŞÖYLE BÖYLE DERKEN...ERKEK TE ÖYLE OLMAZ BÖYLE OLUR DİYOR...HEPSİNİ TEMİZLİYOR,,,İŞİN ÖZÜ BU..
@alpaslanhazir ne güzel değilmi iki sene boyunca bir şey yok sonra taciz ha aklın nerede idi ne güzel anlatmışsın
senin de kiz kardesinin başına gelir de burda haber olursa keyifle senin yazdıklarını yazicam
haberi okuma gereği bile duymadım ama bi başka konu da bu kız kesimi veya bayanlar adamlarla hemediği halt kalmıyor belli bi süre karı koca hayatı yaşıyorlar ..ta ki araya bir dargınlık ve küskünlük girene kadar yada iş deşifre olana kadar..bu ilişki meydana çıktı mı bana zorla tehditle tecavüz etti diyip diğer şahsiyetin yıllarca hapis yatmalarına sebep oluyorlar..haberde ki bayan için demiyorum ama bu ..karı kaldırım taşı gibi olmuş fakat adamı bi kelime ile yakabiliyor....yada intikam almak için ..
KADIN SÜPER YAPMIŞ, DESTEKLİYORUM. DEVLETTE ŞİMDİ KADINI DAHA İYİ KORUMALI.
kadın haklı salak adam birde öğretmenlik mesleğini seçmişsin bu meslek senin gibilere yakışmaz şimdi de neymiş onun geleceğinle oynamış güya sen akıllı olsaydın da kadını rahatsız etmeseydin zorla güzellik olmaz
tabi yerken içerken gezerken iyi ama arada problem oldu mu tehdit etti tecevüz etti demesi kolay
SUÇSUZ YERE TUTUKLANAN ÖĞRETMENLERİN HİÇBİRİNİN BU TÜR ŞEYLERİ YOKTU
Öğretmen diye belirtince haber bomba etkisi mi yapıyor.Nedir bu öğretmenlerden nefretiniz.Ayıp mynet ayıp.Yapılan suç ona itiraz yok ama her seferinde Öğretmen damgası yapılan suçun önüne geçiyor nedense.Toplumda da öğretmene bakış açısını değiştirdiniz ayıp gerçekten ayıp.Bütün öğretmenleri zan altında bırakıyorsunuz böyle haberlerle.Her suç işleyenin bir mesleği var eninde sonunda diğer haberlerde boyacı, sucu,polis,bakkal,avukat vs vs belirtiyor musunuz?yooook.Öğretmeni itibarsızlaştırma başka birşey değil başarıyorsunuzda tebrikler.
iki sene taciz ve tehdit et sonra da yapma etme gülay diye yalvar.iki kere görüşmüş seni beğenmemiş,zorla mı sevdireceksin kendini.durma gülay kardeşim sonuna kadar davanın arkasında dur.bu ve bunun gibi çakallar,mağdur ettikleri insanların korkularından beslenirler.sen davanı bırakırsan emin ol birkaç ay sonra tekrar devam edecek.
Öğretmenmis...Kimine güveniyor?Devletin kolluk görevlileri tarafından icabına bakılır herhalde.Yanina yaklastirmazlar.Okumus ama adam olamamış.Kiz sevmiyorsa bırakacaksın yakasını kardeş...
Bir bayan a zorla sahip olmayı bırak sahip olmaya yeltenene dahi 1 yılo hücrede müebbet hapis dayayan bir ceza çıkar bakalım noluyor?
iki yıl boyunca, keyfinde, hasta ruhlu yaratığın yaptıklarına bak! Savcının da....
Tanımıyorsan konuşma hakkın yok. Öğretmen de olsa suçlu suçludur.Bos yorum yapmayın..Kızınızinda başına gelebilir...
Mynet' in beyinden yoksun editörleri haberin başında kadının ismini Gülay M. diye yazıp devamında Mübarek diye soy ismini açıktan yazmak nasıl bir akıl tutuşması. Az daha zekanız olsa geri zekalı olabilirmişsiniz.
insanca yaşamasını bilen her kadim şu veya bu nedenle kendisini sevmeyenle zaten birliktelik olmaz olmasıda çok zordur- bir kadın veya erkek kendisini sevmeyen kişiyle ne gibi sevgisi olur karşılığı olmayan sevginin kadın veya erkek,te ne gibi birlikteliği olur tek taraflı sevgi olmaz bu erkek,de olsa kadında olsa aynıdır. günümüz dünyasında zorbalık aldı başını gidiyor zorla kendini sevdirmek zorla kendine eş yapmak bu gibi olaylar yannızca ülkemizde olmuyor bu dünyada çok oluyor ve sonuçları ölümle sonuçlananlar çok. bu gibi olayları önlemek işi aileden başlıyor terbiye saygı sevgiden ibaret
hocaaa bula bula bu kezbanı mı buldun
Ne öğretmeni arkadaş eğitim fakültesi bile okumamış vatandaş işsizlikten ücretli öğretmen olarak görevlendiriyorlar... Utanmadan öğretmen yazmışsınız yeter artık bu mesleğe saldırdığınız
her ücretli öğretmen aslında öğretmen olmayabilir.. Allah aşkına bu tarz haberlerle öğretmenlik mesleğini yan yana yazmayın. Halk arasında güvensizlik yaratıyorsunuz..
EE SEN İKİ AY GEZ YE İÇ EĞLEN SONRADA BEĞENMEDİM AYRILDIM DE ERKEKTE NEYAPMIŞ NİYE AYRILIYORSUN YERKEN İÇERKEN EĞLENİRKEN İYİYDİDE ŞİMDİMİ KÖTÜ OLDU DEMİŞ BIRAKIN BU SAÇMALIKLARIDA KADIN NİYE 2 AY GEZMİŞ BUNUNLA
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