Öğretmen sevgilisi kabusu yaşattı

Hatay’da bir kadın, iki ay görüştükten sonra ilişkisini sonlandırmak istediği şahıs tarafından iki yıldır taciz edildiğini, ölüm ve tecavüz tehditleri aldığını ileri sürdü.

Antakya ilçesinde bir inşaat şirketinde halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki Gülay M., iki yıl önce E.K. ile ortak arkadaşları sayesinde tanıştıklarını ve iki haftalık bir görüşmenin ardından yürütemeyeceklerini anlayınca ilişkilerini bitirme kararı aldıklarını söyledi.

Gülay M., ayrılma kararının ardından E.K’nin kendisini ve ailesini sürekli tehdit etmeye başladığını kaydetti. Kendisine ve ailesine tacizlerinin devam ettiğini anlatan Mubarek, "Vazgeçer diye sosyal medya hesaplarımı birkaç aylığına kapattım. Kendisinin tacizleri dediğim gibi ailem, çevrem, yeğenlerim dahil olmak üzere tacizleri sürdü iki yıl boyunca. Geçen sene 2016’da daha doğrusu aralık ayında ben onu savcılığa şikayet ettim siber suçlara. Altı ay sonra onun ifadesi alındı. Her şeyi inkar etti. Aramıza girmek isteyen ve bizi bitirmek isteyen üçüncü kişilerin bütün bu olayları yaptığını anlattı. O şekilde ifade vermiş. Onun ifadesinden sonra savcılıkta herhangi bir gelişme olmadı" dedi.