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Öğretmenden 4 öğrencisine korkunç taciz! Skandal olayda karar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 07:29 | Son Güncelleme

Adana'da yaşanan cinsel istismar olayında karar çıktı. 11 yaşlarındaki 4 ortaokul öğrencisinin ifadesi sonrası çıkarıldığı mahkemede 31 yıl hapse mahkum oldu.

Öğretmenden 4 öğrencisine korkunç taciz! Skandal olayda karar çıktı

Adana'da 11 yaşlarındaki 4 ortaokul öğrencisi kız, geçen ay rehberlik öğretmenine giderek, Türkçe öğretmenleri A.A.'nın vücutlarına dokunarak cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Tutuklanan öğretmen, 'Cinsel istismar' suçundan değil, 'sarkıntılıktan' 4 kez 7'şer yıl 9'ar ay hapse çarptırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
öğretmen adana taciz cinsel istismar

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