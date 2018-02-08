HABER

Öğretmenden öğrenciye "ödevini çantana yavaş koydun" dayağı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 09:58 | Son Güncelleme

Adana’da bir öğretmenin 9 yaşındaki öğrencisini ödevini çantasına geç koyduğu gerekçesiyle önce cetvel ile daha sonra da tokat atarak darp ettiği ileri sürüldü.Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde 5 Şubat günü meydana geldi.

Öğretmenden öğrenciye "ödevini çantana yavaş koydun" dayağı

Adana’da bir öğretmenin 9 yaşındaki öğrencisini ödevini çantasına geç koyduğu gerekçesiyle önce cetvel ile daha sonra da tokat atarak darp ettiği ileri sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde 5 Şubat günü meydana geldi. Babası Süleyman Güngör tır sürücüsü, annesi Saide Güngör (32) ise ev hanımı olan 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi H. Güngör, eğitim gördüğü Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu’na gitti. Ders sırasında sınıf öğretmeni İ.M., öğrencisi H. Güngör’e ödevini çantasına koymasını istedi. Ancak H. Güngör biraz gecikince, öğretmeni bu duruma kızarak önce öğrencinin eline cetvelle vurup daha sonra da ensesine tokat attı. Ancak Güngör, öğretmeni ensesine vururken çekilince boynun alt tarafında da darba bağlı kızarıklıklar oluştu. Güngör, dersi bittikten sonra evine geldi. Annesi oğlunun vücudundaki kızarıklıkları fark edip durumu öğrenince okula giderek müdüre bu durumu şikayet etti. Öğretmen iddiaya göre cetvel ile vurduğunu kabul etti ancak kızarıklığı kendisinin yapmadığını ileri sürdü. Anne şikayetçi olduğunu söyledi. Okul yönetimi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

"Asker olmak istiyor ama okula gidemiyor"
Yarıyıl tatili bittikten sonra eğitim ve öğretimin başladığı ilk gün meydana gelen bu olaydan dolayı oğlunun okula gidemediğini, ancak okuyup asker olmak istediğini belirten Güngör, "Öğretmen ödevimi çantama geç koyduğum için beni önce cetvel ile sonra ise eliyle dövdü. Öğretmenim beni ve diğer çocukları da daha önce dövüyordu. Ben askerleri çok sevdiğim için okuyup asker olmak istiyorum ama okula gitmeye artık korkuyorum" dedi.

"Benim dövmediğim oğlumu başkası da dövmesin"
Anne Saide Güngör ise oğlunu çok zor şartlarda büyüttüğünü, öğretmenin daha önce de oğlunu dövdüğünü ancak bu kez vücudunda izler olduğu için dayanamadığını belirterek, "Ben oğluma evde bir tokat atmıyorum. Onu başkaları dövsün diye mi büyütüyoruz. Ben öğretmenin oğlumu dövmesini istemiyorum. Bu nedenle ondan şikayetçi olacağım" diye konuştu.
Konuyla ilgili Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü de inceleme başlattı.

Öğretmenden öğrenciye

Öğretmenden öğrenciye

Öğretmenden öğrenciye

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evli Kaymakam eski sevgilisini ormana götürüp dehşeti yaşattı

Evli Kaymakam eski sevgilisini ormana götürüp dehşeti yaşattı

Ankara'yı hareketlendirecek 'Afrin öncesi-Afrin sonrası' anketi! Abdulkadir Selvi yazdı

Ankara'yı hareketlendirecek 'Afrin öncesi-Afrin sonrası' anketi! Abdulkadir Selvi yazdı

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

İlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklaması

İlker Başbuğ'dan Afrin Operasyonu açıklaması

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

İlginizi Çekebilir

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

75 yaşındaki adama 'Seni beğendim' dedi, sonu kötü bitti

75 yaşındaki adama 'Seni beğendim' dedi, sonu kötü bitti

İstanbul'un göbeğinde vahşet: Sokak köpeğinin makatına silikon sıkıldı

İstanbul'un göbeğinde vahşet: Sokak köpeğinin makatına silikon sıkıldı

Arkadaşının yerine kazayı üstlenecekti! Polisin tek lafı ile vazgeçti

Arkadaşının yerine kazayı üstlenecekti! Polisin tek lafı ile vazgeçti

Wolfteam cinayetinin detayları ortaya çıktı

Wolfteam cinayetinin detayları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erzincan’da 178 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan’da 178 kaçak göçmen yakalandı

Lüks otomobilde ölüme terk edildiler

Lüks otomobilde ölüme terk edildiler

Borçları yüzünden banka soyan zanlı tutuklandı

Borçları yüzünden banka soyan zanlı tutuklandı

Öğretmenin okulun ilk gününde yaptığına bakın!

Öğretmenin okulun ilk gününde yaptığına bakın!

Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

(Özel haber) Kontrolden çıkan tır otomobili ezip eve daldı

(Özel haber) Kontrolden çıkan tır otomobili ezip eve daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.