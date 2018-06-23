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Öğretmenevi müdürü, yamaç paraşütünde kayalıklara çarparak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 16:53 | Son Güncelleme

ŞIRNAK Öğretmenevi Müdürü Abdullah Karayalçın (27), Namaz Dağı bölgesinde yamaç paraşütü atlayışı yaparken, kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi.

Öğretmenevi müdürü, yamaç paraşütünde kayalıklara çarparak öldü

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK Öğretmenevi Müdürü Abdullah Karayalçın (27), Namaz Dağı bölgesinde yamaç paraşütü atlayışı yaparken, kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi.
Şırnak'ın Namaz Dağı bölgesinde, dün öğle saatlerinde yamaç paraşütü atlayışı yapan, Öğretmenevi Müdürü Abdullah Karayalçın, bir süre havada süzüldükten sonra kayalıklara çarparak ağır yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karayalçın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Abdullah Karayalçın'ın cenazesi, Şırnak merkezde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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