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Öğretmenin istismar ettiği öğrencilerin ifadeleri

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 12:47 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, 5 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 5 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, öğrencilerin ifadeleri ortaya çıktı. Öğrenciler, şüphelinin kendilerini aylardır taciz ettiğini söyledi.
Merkez Yenişehir ilçesinde 23 Mart'ta bir ortaokulda 5 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y., gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardından mahkemece tutuklandı. Yaşları 11 ile 15 arasında değişen mağdur öğrencilerin Rehberlik öğretmenine verdikleri ve soruşturma dosyasına giren ifadeleri ortaya çıktı. Öğrenciler ifadelerinde, şüphelinin derslerde kendilerine elle tacizde bulunduğunu ve rahatsız edici şekilde baktığını anlattı. Mağdur öğrencilerden biri de şüphelinin sınavlarda kopya ve yüksek not verdiğini söyledi.
Mağdur öğrencilerden K.K. (12), ifadesinde, öğretmenleri E.Y.'nin yaklaşık 4-5 ay önce kitap okuma dersinde kendisini elle taciz ettiğini anlatarak şikâyetçi olduğunu söyledi.
Öğrencilerden M.T. ise öğretmenleri E.Y.'nin bir ay önce kitap okuma dersinde yanından geçerken eliyle boynuna dokunduğunu, saçlarını ellediğini ve bakışlarının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. M.T., "Derste bana kopya verdi ve sınavlardan hep 100 verdi. Hocadan şikâyetçiyim" dedi.
Öğrencilerden M.M. (12) de "E.Y., 3-4 hafta önce kitap okuma dersinde, 'Kimse kitabın üzerinden kafasını kaldırmasın' dedi. Sonra da bana dokundu" ifadelerini kullandı.

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