Öğretmenin okulun ilk gününde yaptığına bakın!

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 5 Şubat günü meydana geldi. Babası Süleyman Güngör tır sürücüsü, annesi Saide Güngör (32) ise ev hanımı olan 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi H. Güngör, eğitim gördüğü Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'na gitti. Ders sırasında sınıf öğretmeni İ.M., öğrencisi H. Güngör'e ödevini çantasına koymasını istedi. Ancak H. Güngör biraz gecikince, öğretmeni bu duruma kızarak önce öğrencinin eline cetvelle vurup daha sonra da ensesine tokat attı. Ancak Güngör, öğretmeni ensesine vururken çekilince boynun alt tarafında da darba bağlı kızarıklıklar oluştu. Güngör, dersi bittikten sonra evine geldi. Annesi oğlunun vücudundaki kızarıklıkları fark edip durumu öğrenince okula giderek müdüre bu durumu şikayet etti. Öğretmen iddiaya göre cetvel ile vurduğunu kabul etti ancak kızarıklığı kendisinin yapmadığını ileri sürdü. Anne şikayetçi olduğunu söyledi. Okul yönetimi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

"OKULA GİDEMİYOR"

Yarıyıl tatili bittikten sonra eğitim ve öğretimin başladığı ilk gün meydana gelen bu olaydan dolayı okula gidemediğini anlatan H. Güngör, "Öğretmen ödevimi çantama geç koyduğum için beni önce cetvel ile sonra ise eliyle dövdü. Öğretmenim beni ve diğer çocukları da daha önce dövüyordu. Ben askerleri çok sevdiğim için okuyup asker olmak istiyorum ama okula gitmeye artık korkuyorum" dedi.