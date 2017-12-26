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Öğretmenin skandal sözleri için flaş gelişme

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 08:00 | Son Güncelleme 6 saat önce

Konya’da Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı'nın sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen öğrenciler için yazdığı skandal sözler sözler sonrası Milli Eğitim İl Müdürlüğü harekete geçti...

Konya’da Milli Eğitim İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen öğrencilerin zina yaptığı iması içeren, ’Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir’, ’Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar’, şeklinde paylaşımlar yayınlayan Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, hakkında soruşturma başlattı.

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi’ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan Felsefe öğretmeni 44 yaşındaki Ercan Harmancı, twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyilmesini eleştirip, öğrencilerin eşofman giyerek zina yaptığını ileri süren mesajlar yayınladı. Harmancı’nın mesajları sosyal medyada tepki topladı.

Konu ile ilgili araştırma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Harmancı hakkında soruşturma başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ”Bir öğretmenimiz sosyal medya hesabından mesajlar yayınlamış. Konu bize ulaştıktan sonra Valiliğin izniyle öğretmen hakkında soruşturma başlattık. Soruşturmanın sonucuna göre öğretmen hakkında işlem başlatılacak.” dedi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Öğretmen Harmancı’nın twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle:

’Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir’, ’Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi’, ’Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar’, ’Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok.

Ya da bundan zevk alan zevkperestler’, ’Okulu sınıfı evi gibi, erkek öğretmeni dayısı gibi, abisi gibi gören öğrenciler ve onları yabancı bir kadın gibi görmeyen erkek öğretmenler okullarda zina işliyor dersem bu benim düşüncem değil Muhammed aleyhisselamın emri itiraz eden var mı’, ’Beden eğitimi dersi veren, verirken gerçekten rahatsızlık duyan şerefli öğretmenler olduğu gibi şereften yoksun öğretmenlerde var.

"BU BİZE ZİLLET OLARAK YETER"

Buna sessiz kalanlar olarak biz de hesap vereceğiz.’, ’Bir okulda soyunma odası diye bir yer varsa bu bize zillet olarak yeter’, ’Mustafa Kemal’i seviyor musun diye öğretmenlere sorulsa kem küm diye cevap veren öğretmenden eğitimci olmaz. Oysa malum kişiyi sevmiyorum demek asla suç bile değilken o kadar sindirilmişiz’, ’Okullarda değil hiçbir zaman malum şahsın altına Kuran konulmaz’, ’Öğretmen arkadaşlara bir hatırlatma Okullardaki akıllı tahtaların altına malum şahsın altına konulan Kuranı Kerim’den hesaba çekileceğiz korkmayın ve deyin ki akıllı tahtaların üstüne Kuran koymayın’, ’Bir beden eğitimi öğretmeninin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır’, ’Bugün beden eğitimi adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor bu hiçbir babanın da umurunda değil. Hemi de Müslüman baba. Niyet sorgulamıyorum İslam’ın sınırlarının dışında niyet aranmaz.’

KENDİNİ SAVUNDU

Ercan Harmancı gelen tepkiler üzerine twitter hesabından kendisini eleştirenlere şu yanıtları verdi:

’Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir konu için tartışmam. Bu bir inanç meselesi derim’, ’Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum karşılığı cennette Suçu vız gelir. Medya ve iletişim uzmanı olarak da işin teknik tarafında hakimim, Sıkıntısı olan açıklamaya da tekzip talebi hakkına hakkını kullanabilir eleştiriye açığım hakaret suç.’ (DHA)

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Konya zina Beden Eğitimi Milli Eğitim İl Müdürlüğü sosyal medya hesabı

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Okuyucu Yorumları 68 yorum
Kesin sen sapıksın ve şeytan senin içine işlemiş.Eğitim camiasının yüz karası
@demirel7575 dogru soyleyeni dokuzköyden kovarlarmış islam düşmanları sizi sapık olan kim belli
@Belt26 Sizin biraz daha ileri seviyeniz IŞİD.
Bırakın şu kadınların kızların yakasını ya Biz erkekler 4x4 lükmüşüz gibi her ....klarına laf ediyoruz Sevabı da günahı da kendilerine Sen erkekliğinden değil de insanlığından şüphe et
Böyle zihniyetlerle geride kalıyoruz
@deniz_d_i9 kıcını açmakla ilerimi gidiyorsun ?????
@belt26 sen iyi açmışsın ordan bilyon
Müslüman ülkeleri böyle zihniyetler geride bırakıyor işte
@deniz_d_i9 SİZ HİÇ TEKNOLOJI...SAĞLIK.EĞİTİM.SPOR YAD ABAŞKA ALANDA GELİŞMİŞ MÜZLÜMAN ÜLKE GÖRDÜNÜZMÜ..TEK GEÇİMLERİ DİN OLDUĞU İÇİN..
AKP değil de başka parti olsa bunu yapabilirmiydi ? :)
@moynet Oksijen sende kafa yapıyor heral putperest
@bekir_vural_1995 önce yazmayı ogren sonra yorum yap o oksijen sende başka etkiler bırakmıs galıba
@moynet haklısın dostum,bunlar meydanı boş buldu akp döneminde,içlerindeki bütün igrençlikleri kusuyolar dışarıya
@bekir_vural_1995 biz Allaha tapıyoruz sizler gibi kula değil
adam haklı.
bu konuyu dini açıdan değil tamamen edep ve ahlak açısından bakınca eğer bu öğretmende ironi yaparak dediyse haklı bir şeyi eleştiriyorsa haklı bunu herkez yaşadı normal lisede okurken 18-19 yaşına gelmiş genç kız daracık eşohman giydiriliyor yalanmı herkez dobra olsun herkezde bol giymiyor çok dar giyenlerde oluyor o eşohmanın gecelikten farkı yok ki ne yazıkki erkek kız aynı ortamda eğitim görüyor beden dersinin müfradatını herkez biliyor. değişik uygulamalar yapılabilir artık liseler 4 sınıf yani son sınıfta okuyan kız öğrenci 19 yaşına basmış oluyor çocuk değil genç kızda değil yetişkin
@osman_yesildag_1978 tani kadın eşofman giymesin etek giymesin başı açık gezmesin okumasın senin gibi zihinsiz akılsız malın önünde mal olsun demi... senin zihniyetin bu kadar yeterince açıklayıcı olmuştur.
Boşa demiyoruz çocuklarınızı imam hatibe göndermeyin diye, Bunlar sadece dışa vurmuş karektersizlerden bir kaç tanesi.
senin inandığın dinede sanada senin gibi sakallı sarıklı sapık adamlarada sizinle cennete gideceğime cehenneme gitmeyi yeğlerim bu sapık zihniyetler ncak ve ancak tarikatlar kapanarak son bulur.
Hocam aynen katılıyorum sadece beden egıtımı derslerınde gıyılen esortmanlar artık normal gunluk gıyılıyor kıznız evden cıkarken aıleler bakmıyormu bu ne vazıyette nere gıdıyor
@tuncay_5387 siz kendinize bakın lan türbanlı kaşar dolu ortalık karısmayın artık ne giyio ne giymio die millete ibin dölleri
bencede öyle hoca . benide tahrik ediyor o yüzden tayt hala cok moda.
soruşturma ne arkadaş. bir türlü anlamıyorum alın mesleğini elinden süründürün borçlandırın bişeler yapın ders olsun başkasına soruuşturma ne arkadaş
@omer_yesilyurt_1993 tam tersi buna şimdi kesin terfi verirler. Talip edin bakın görürsünüz
Zulüm ve bozulma 670 yılında başladı...
Sapık herif
ne olacak ki... yarın birgün daha üst düzey bir başka göreve getirirler ... ceza verileceğini mi zannediyosunuz ..
Müslümanların tek derdi bu zaten kadın cinsellik
ADAM DOGRU SOYLUYOR LİSELİ KIZLARIN ÇOGU EDEPSİZ GİYİNİYOR EDEPSİZ AİLELERİN ÇOCUKLARIDA EDEPSİZ OLUYOR :))))))))))) VE BUNU SOYLEYEN MÜSLÜMAN SUÇLU MYNET HABER YAPIYOR ?
adam doğru söylemiş
eğitim EĞİTİM eğitim ŞART bu tür gereksiz MAHLUKATLARA
Bu sapıkın eğitimci olduğu okula kızlarımızı nasıl gönderelim? Şimdi Milli Eğitim bunun üstünü üç gün sonra örter.
böyle abuk subuk laflar genelde cübbeli ve sakallılardan çıkıyor ..... neden acaba ????
@broker_2014 çünkü cübbeli sarıklı dışındakilerin bu tür bir rahatsızlığı yok.
Sistematik olarak bu gibi çıkışlar var... Algı yaratma çabası, daha çok kör beyine ulaşmaya çalışma...
Yalak insan mutlaka bir yerlerde kendilerini gösterir artık kime yalaklanıyorsa
şu adamın bu cesareti bulmaması için şuraya yorum yazan pedofili ve histeri hastası sapıkların tedavi ettirilip toplumdan izole edilmeleri şart !!!!! çünkü istesenizde istemesenizde burası laik Türkiye cumhuriyeti :) Çatlayın :)
Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da İMANINIZI kaybetmişsiniz demektir’, BU NE DEMEKTİR ALLAH AŞKINA, NE ZAMANDAN BERİ CİNSEL İSTEK İMANIN ŞARTLARINDAN BİRİSİ OLDU..
çocuklara çocuk gözüyle bakmayan bu insanların evlatlarına bacılarınada bu gözle bakıldığını görmüyormu .eğitim şart .çocuk çocuktur ergen ergendir .... sapık düşünceler..zaten kendide itiraf etmiş söylencek söz yok ... cinsel arzularına utanmadan dini peygamberimizi alet etmiş......en ağırıda bu bence
ÖĞRETMEN DİYE ATANAN ADAMIN TİPİNE BAK...BU ZİHNİYETLERDEN KURTULMAK İÇİN NE UĞRAŞLAR VERİLMİŞTİ... BU ZİHNİYELER ARTIK TEMİZLENMEZ..ÇOCUKLARIMIZ KİMLERE EMANET YAZIK...
TESETTÜR DİYE KENDİNİZİ PARÇALAYIN ANCAK...ASIL TESETTÜR GÖZDE OLUR.. GÖZÜN ÇIKSIN
işte hakikat böyle acıdır. bakın herkes nasılda bi tafara kıvırıyor. 5 dakika müslüman değilseniz bile adam olun ve evet doğrudur deyin.
Sapiklik ruhuna islemis.
Bu sapik birde kiz lisesinde. O okuldaki butun kizlar tehlike altinda
böyle bir düşüncen varsa kendine sakla herkes neyin ne olduğunu biliyor kabus çıkartmak için yapılan eylemler den uzak durmak lazim
Ben bir İmam Hatip mezunuyum ve bu sapıklar yüzünden Dinden soğuyorum.
yobazzzzzzzzzz.
eleştiriye açığım yazmış,hakaret etmeden eleştirdim ve engelledi twitterdan... millet eğitimle ileriye gider biz eğitimşe geriye gidiyoruz...yobaz dinci eğitim istemiyoruz!!! aklı masallara ermeyecek çocuklara uçan atları konuşan karıncaları bitmez tükenmez süt veren ineği anlatmasınlar...insanlar ergenlikte akılları erdiğinde düşünerek kendi dinini inancını seçmeli
yazık benim güzel ülkem ne hale geldin
seni uyanık Terfi almak istiyorsun sennnn....Bizim ülkede böyle çıkışlar terfi demek. Normal ülkede bunun cezası vardır..
bunları böyle konuşturanlar belli...iktidardaki pisliklerin bundan farkı ne..
şeytan üflememiş (yani tahrik olmamışsa) ya erkekliğini ya da imanını yitirmiştir cümlesindeki iman yitirme kısmı sorunlu. Şeytanın dürtmesinden ancak imanı getmeyen sağlam olan etkilenmez.
beter olun ben adama hiç suç bulmuyorum ha sarayın haremine girmişsin ha imam hatipin ne farkeder istediğiniz bu değil mi
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