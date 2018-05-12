HABER

Öğretmenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi: 4 ölü, 22 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 16:32 | Son Güncelleme

CENAZELER TESLİM EDİLDİ Ardahan’ın Çıldır ilçesinde şarampole devrilen midibüste hayatını kaybeden sürücü Ali Ekber Kumak, Iğdır Üniversitesi çalışanı Barış Özüm, öğretmen Nilgün Kıraç ve annesi Hatice Kıraç’ın cenazeleri, yakınlarına teslim edildi.

Öğretmenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi: 4 ölü, 22 yaralı (2)

CENAZELER TESLİM EDİLDİ
Ardahan’ın Çıldır ilçesinde şarampole devrilen midibüste hayatını kaybeden sürücü Ali Ekber Kumak, Iğdır Üniversitesi çalışanı Barış Özüm, öğretmen Nilgün Kıraç ve annesi Hatice Kıraç’ın cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Felsefe öğretmeni Nilgün Kıraç'ın Iğdır'ın Melekli beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görev yaptığı, kendisini ziyarete gelen annesiyle birlikte Gürcistan'ı görmek için tura katıldığı belirtildi.
Kazada yaralanan 22 kişinin tedavileri sürerken, 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Öğretmenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi: 4 ölü, 22 yaralı (2)Öğretmenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi: 4 ölü, 22 yaralı (2)Öğretmenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi: 4 ölü, 22 yaralı (2)Öğretmenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi: 4 ölü, 22 yaralı (2)

Muharrem İnce'den olay sözlerMuharrem İnce'den olay sözler
24 Haziran seçimleri öncesi bomba iddia 24 Haziran seçimleri öncesi bomba iddia
ABD'den dünyayı şoke eden İran iddiası!ABD'den dünyayı şoke eden İran iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Ceren Hindistan: Kemerle dayak yedim üzerimde sadece havlu vardı

Ceren Hindistan: Kemerle dayak yedim üzerimde sadece havlu vardı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! Küçük Ali Ömer dikkatsizlik kurbanı

Adana'da korkunç olay! Küçük Ali Ömer dikkatsizlik kurbanı

Bursa'da gece yarısı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Bursa'da gece yarısı korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu

Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

Hayvan barınağında dehşete düşüren görüntü! Çok sayıda köpek can verdi!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.