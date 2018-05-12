Öğretmenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi: 4 ölü, 22 yaralı

ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, hafta sonu tatilinde Gürcistan'a geziye giden öğretmenler ve ailelerininin içinde bulunduğu midibüs, şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında Çıldır-Aktaş karayolu Mozaret Dağı mevkisinde meydana geldi. Kars, Ağrı ve Iğdır'da görev yapan bir grup öğretmen ve ailelerini hafta sonu tatili için Gürcistan'a götüren Ali Ekber Kumak yönetimindeki 34 TT 0009 plakalı midibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kumak, yolculardan Barış Özüm, Nilgün ve Hatice Kıraç hayatını kalbetti, 5'i ağır 22 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ile AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, Ardahan Devlet Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan öğretmen Taner Bozdağ, "Iğdır, Kars ve Ağrı'daki öğretmen gruplar olarak hafta sonu tatili nedeniyle Gürcistan'a gidiyorduk. Otobüste uyurken büyük bir gürültü ile uyandık. Ne olduğunu anlamadık" diye konuştu. Midibüs kaza yerinden kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

