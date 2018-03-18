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Okan Öğretmenin bağışlanan organları, 3 hastaya umut oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 17:49 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, eski öğrencisinin kullandığı motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kimya öğretmeni Okan Biçer'in (52) ailesi tarafından bağışlanan organları, nakil bekleyen 3 hasta için umut oldu.

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, eski öğrencisinin kullandığı motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kimya öğretmeni Okan Biçer'in (52) ailesi tarafından bağışlanan organları, nakil bekleyen 3 hasta için umut oldu. Geçen 15 Mart'ta, 18 yaşındaki Emre Küçük'ün kullandığı 35 ZIN 12 plakalı motosiklet, Saraçoğlu Caddesi'nde, yağmur suyuyla dolu çukura girince kontrolden çıkıp, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya öğretmeni Okan Biçer'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Biçer, başını kilit parke taşlarına çarparak ağır yaralandı. Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli, 2 çocuk babası Biçer, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların müdahalesine rağmen dün saat 12.00 sıralarında Biçer'in beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar, Biçer'in Bayındır Adliyesi'nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan eşi Özlem Biçer ile görüşüp, organlarının bağışlanmasını istedi. Eşinin onay vermesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nden gelen bir ekip, Biçer'in karaciğer ve böbreklerini ameliyatla aldı. Alınan organlardan bir böbrek ve karaciğer Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki diğer böbrek ise İzmir'deki bir hastaneye, uygun hastalara nakledilmek üzere gönderildi. Biçer'in organlarının alınmasının ardından ailesine teslim edilen cenazesi bugün ikindide Ödemiş Hamdibey Camisi'nde kılınan namazın ardından Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mezun olduğu Ödemiş Endüstri Meslek Lisesi'nden öğretmeni olan Biçer'e çarparak yaşamını yitirmesine neden olan Emre Küçük ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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