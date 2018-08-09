HABER

Okmeydanı D 100 Karayolunda zincirleme kaza: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 07:51 | Son Güncelleme

OKMEYDANI D 100 Karayolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydan geldi.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İİSTANBUL,(DHA)-OKMEYDANI D 100 Karayolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydan geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza, D-100 karayolu Okmeydanı mevkiinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 HE 3736 plakalı otomobil ile 34 TFK 01 plakalı taksinin karıştığı kaza oldu. Araçlarını emniyet şeridine alan sürücüler, tutanak kaza tespit tutanağı yazmaya başladıkları sırada bir kaza daha meydana geldi. HIZINI DÜŞÜRÜNCE ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ Kaza yerinde sürücüsünün hızını düşürdüğü 34 FM 5948 plakalı araca, aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 GZ 8204 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 GZ 8204 plakalı otomobil kontrolden çıkaran bariyerlere çarptı. OTOMOBİL YAKLAŞIK 100 METRE SAVRULDU Ardından yaklaşık 100 metre savrulduktan sonra durabildi. 34 GZ 8204 arkadan çarptığı 34 FM 5948 plakalı araç da önünde bulunan 34 DM 9790 plakalı otomobile çarptı. 6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İki kazanın meydana geldiği olayda 6 araç birbirine girdi. 34 GZ 8204 plakalı otomobilde bulunan Abdurrahman Koç olay yerine hayatını kaybederken bir kişi de hafif yaralandı. TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU Kazanın ardından bölgede trafik tek şeritten sağlanırken trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekicilerle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

PARTNERÜnlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...Ünlü yıldız bikinisinin üstünü giymediğini unutunca...
Ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandıEhliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı
Ordu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı (5)Ordu'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı (5)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'

Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

Melih Gökçek Twitter'dan ateş püskürdü: Hesap vermeli

Mafya liderinin sevgilisi kıskıvrak böyle yakalandı

Mafya liderinin sevgilisi kıskıvrak böyle yakalandı

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.