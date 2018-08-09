Okmeydanı D 100 Karayolunda zincirleme kaza: 1 ölü

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA))-Okmeydanı D 100 Karayolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, D-100 karayolu Okmeydanı mevkiinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametinde seyir halindeki 34 HE 3736 plakalı otomobil ile 34 TFK 01 plakalı taksi arasında kaza yaşandı. İki sürücü, araçlarını emniyet şeridine çekerek, kaza tespit tutanağı hazırlamaya başladı.

HIZINI DÜŞÜRÜNCE ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Bu sırada, aşırı hızlı olduğu iddia edilen Abdurrahman Koç'un kullandığı 34 GZ 8204 plakalı otomobil, kaza nedeniyle yavaşlayan 34 FM 59 plakalı önündeki otomobile çarparak bariyerlere girdi.

6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

6 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada Abdurrahman Koç, olay yerinde hayatını kaybederken bir kişi de hafif yaralandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde akış tek şeritten sağlanırken trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekicilerle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

(FOTORĞAF)

