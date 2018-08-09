HABER

Okmeydanı D 100 Karayolunda zincirleme kaza: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 17:59 | Son Güncelleme

)-Okmeydanı D 100 Karayolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA))-Okmeydanı D 100 Karayolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kaza, D-100 karayolu Okmeydanı mevkiinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametinde seyir halindeki 34 HE 3736 plakalı otomobil ile 34 TFK 01 plakalı taksi arasında kaza yaşandı. İki sürücü, araçlarını emniyet şeridine çekerek, kaza tespit tutanağı hazırlamaya başladı.

HIZINI DÜŞÜRÜNCE ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ
Bu sırada, aşırı hızlı olduğu iddia edilen Abdurrahman Koç'un kullandığı 34 GZ 8204 plakalı otomobil, kaza nedeniyle yavaşlayan 34 FM 59 plakalı önündeki otomobile çarparak bariyerlere girdi.

6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
6 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada Abdurrahman Koç, olay yerinde hayatını kaybederken bir kişi de hafif yaralandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde akış tek şeritten sağlanırken trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekicilerle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

(FOTORĞAF)

PARTNER'Yolun başındayım''Yolun başındayım'
Yalova’da derede ceset bulunduYalova’da derede ceset bulundu
Tren, elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralıTren, elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya otel sahibinin yanıtını konuşuyor

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Tansiyon çok yükseldi! Rusya'dan sert açıklama

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evli çiftten inanılmaz tuzak! Böyle dolandırmışlar

Evli çiftten inanılmaz tuzak! Böyle dolandırmışlar

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iğrenç taciz! Vatandaşlara cinsel organını gösteren kurye tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iğrenç taciz! Vatandaşlara cinsel organını gösteren kurye tutuklandı

13 gündür kayıp olan kızdan ailesine şoke eden telefon: 'Ben evlendim'

13 gündür kayıp olan kızdan ailesine şoke eden telefon: 'Ben evlendim'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.