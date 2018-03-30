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Okmeydanı’nda Cemal Kamacı Spor Salonu’nun yenileme çalışması sırasında işçiler çatıdan aşağıya düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 08:59 | Son Güncelleme

IHAAW085312-ASA/30-03-2018 - Okmeydanı’nda Cemal Kamacı Spor Salonu’nun yenileme çalışması sırasında işçiler çatıdan aşağıya düştü. 30.03.2018 08:53:12 TSI NNNN

IHAAW085312-ASA/30-03-2018

- Okmeydanı’nda Cemal Kamacı Spor Salonu’nun yenileme çalışması sırasında işçiler çatıdan aşağıya düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı.

30.03.2018 08:53:12 TSI
NNNN

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