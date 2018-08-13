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Okmeydanı'nda tekstil atölyesinde yangın (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 13:51 | Son Güncelleme

Ersan SAN - İSTANBUL DHA - OKMEYDANI'nda 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesi alev alev yandı.

Ersan SAN - İSTANBUL DHA - OKMEYDANI'nda 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesi alev alev yandı. Okmeydanı Keçeci Piri Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki iş merkezinin 4 katlı binanın çatı katındaki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken atölyede çalışanlar kendi imkanlarıyla binadan çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunda söndürüldü. Yanan atölye havadan da görüntülendi. İtfaiyenin binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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