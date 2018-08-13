Okmeydanı'nda tekstil atölyesinde yangın

Ersan SAN - İstanbul DHA - BEYOĞLU Okmeydanı'nda 4 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesi alev alev yandı. Okmeydanı Dörtyol'daki yangın saat 11.30 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın çatı katındaki tekstil atölyesindeki yangın bir anda büyüdü. Alev alev yanan binaya müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yanan bina havadan da görüntülendi.



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