Oktar Babuna ve 19 kişi Tekirdağ Cezaevi'nde

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- ADNAN Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklananlardan aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu 10 erkek ile 10 kadın, Tekirdağ F Tipi Kapaklı Cezaevi'ne kondu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklanmaların ardından Oktar Babuna'nın da arasında yer aldığı 10 erkek ile 10 kadın, Tekirdağ'a sevk edildi. Erkekler 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne, kadınlar ise T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne kondu. Tutuklananlar arasındaki İbrahim Tuncer, ayağındaki proteze bağlı rahatsızlığı nedeniyle Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine konuldu.

