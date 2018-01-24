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Okul bahçesinde korkunç manzara! Kanlar içerisinde bulundular!

YAŞAM HABERLERİ | 24.01.2018 15:33 | Son Güncelleme 5 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, duyulan silah sesleri üzerine okul bahçesine koşanlar, M.K. (17) ile B.T. adlı kızı (16) yaralı halde buldu.

Tabancayla vuruldukları belirlenen M.K. ve B.T., hastanede tedaviye alındı. Olay, geçen pazartesi akşamı ilçeye bağlı Kalealtı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, okul bahçesinden art arda silah sesleri duydu. Hemen okula koşanlar, bahçede kanlar içerisinde yatan M.K. ve B.T. ile karşılaştı. Yaralılar, otomobillerle Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılardan durumu ağır olan M.K., Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. M.K.'nin tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kızın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarmaekipleri okulun bahçesinde tabanca buldu. Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Kahramanmaraş silahlı saldırı Elbistan

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