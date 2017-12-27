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Okul bahçesinde top oynayan çocuklara ateş açıldı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 21:39 | Son Güncelleme 6 saat önce

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te kimliği belirsiz bir kişinin okul bahçesinde top oynayan çocukların üzerine pompalı tüfekle ateş açması sonucu, 5'i öğrenci, 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Hacıbaba Mahallesi Farabi Sokak'ta meydana geldi. Nezihe Osman Atay Ortaokulu'nun bahçesinde top oynayan çocukların üzerine, kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 5'i öğrenci, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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