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Okul bahçesine girmeye çalışırken 2,5 metrelik tellerden düştü

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 17:02 | Son Güncelleme

Düzce’de oyun oynamak için okul bahçesine girmek isterken 2,5 metrelik tellerden düşen gencin yardımına itfaiye ve sağlık ekipleri koştu.

Düzce’de oyun oynamak için okul bahçesine girmek isterken 2,5 metrelik tellerden düşen gencin yardımına itfaiye ve sağlık ekipleri koştu. Okulun kapısını kıran itfaiye ekipleri, sağlık ekiplerinin gence ilk yardım yapmasını sağladı.
Olay, Düzce merkezde bulunan Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lisenin bahçesindeki oyun alanına girmeye çalışan Oktay A., dengesini kaybederek 2,5 metre yüksekliğindeki tellerden aşağıya düştü. Gencin düştüğünü gören arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Vakit kaybetmeden olay yerine gelen sağlık ekipleri, okulun kapısının kapalı olması nedeniyle gencin bulunduğu alana giremedi. Bunun üzerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin okul kapısını kırmasının ardından sağlık ekipleri gence müdahale etti. Yaralı genç daha sonra Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir görgü tanığı, diğer gençler oyun oynadığı esnada gencin düştüğünü gördüklerini ve hemen olayı sağlık ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

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