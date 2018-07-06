Okul birincisi Mert, kalp krizi sonucu öldü

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden okul birincisi olarak mezun olan Mert Avcı (18), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Lüleburgaz'ın Kurtuluş Mahallesi'nde oturan Mert Avcı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bu yıl birincilikle mezun oldu. Avcı, arkadaşları ile birlikte dün gittiği Durak Mahallesi'nde bulunan bağ evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Mert Avcı, ilçeye bağlı Çiftlikköy'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Avcı'nın ölümü ilçede büyük üzüntü yarattı.
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