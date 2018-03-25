Okul Çevrelerinde ’Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması’ Yapıldı

Antalya İl Emniyet Müdürülüğü tarafından ’Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması’ yapıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Çocuk, Narkotik, Trafik ve diğer birimlere bağlı 181 ekip ve 529 personel ile yapılan uygulamada il genelinde bulunan 247 okul çevresinde parklar, bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia, tekel ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarının genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlendi.

79 internet kafe, 25 oyun salonu, 81 kahvehane, 18 iddia bayi, 35 büfe , 15 içkili yer, 105 park ve bahçe, 220 adet okul servis aracı ve 106 otonun denetlendiği uygulamada 12 okul servis aracı ile, 17 otoya cezai işlem yapıldı ayrıca bin 788 şahsın GBT kaydı soruldu. Aranan 4 şahıs yakalandı.