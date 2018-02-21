Okul etrafında havaya ateş açan şahıslar gözaltına alındı

Adana’nın Kozan ilçesinde, bir okulun çevresinde havaya ateş açan iki şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Türkeli Mahallesi Remzi Oğuz Arık Ortaokulu etrafında dolaşan motosikletli iki şahıs, yanlarında getirdikleri tabanca ile havaya rastgele ateş açtılar. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, olay yerinde motosikletli M.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına alarak ilçe emniyet müdürlüğüne ifadesi alınmak üzere götürdü.

Olayda kullanılan tabancaya ise polis ekipleri tarafından el konuldu.